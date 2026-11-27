▲ 군인 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

군대에서 지위를 이용해 후임의 신체를 촬영하고 이를 사회관계망서비스(SNS) 대화방에 올린 20대가 실형을 선고받았습니다.제주지법 형사3단독 김희진 부장판사는 27일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 불구속 기소된 20대 A 씨에게 징역 3년을 선고하고 법정구속했습니다.이와 함께 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수도 명령했습니다.A 씨는 지난해 1월 26일 군대 내에서 후임인 피해자의 옷을 벗게 해 신체 부위를 촬영하고, 촬영물을 SNS 단체 대화방에 올려 유포한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.피해자는 외상후 스트레스 장애를 겪는 등 고통을 호소하고 있으며, 피해자의 부친은 형사공탁금 수령을 거부하고 엄벌을 탄원했습니다.재판부는 "군대라는 폐쇄적 상황에서 선임이라는 지위를 이용해 범행했으며, 촬영물을 단체 대화방에 올려 유희의 대상으로 삼는 등 피해자 고통에 무감각한 모습을 보였다"고 질타했습니다.이어 "피해자는 극심한 정신적 고통을 겪었을 것이며, 촬영물이 어딘가 저장되거나 유포될 것이라는 불안감을 평생 안고 살아야 한다"며 "피해자 인격을 말살한 범죄로, 피해 회복이 불가하다"고 덧붙였습니다.