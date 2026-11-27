▲ 김병기 제38대 부산경찰청장

김병기 제38대 부산경찰청장이 오늘(27일) 취임식을 갖고 본격적인 업무에 들어갔습니다.김 청장은 취임사에서 "항만과 해변 그리고 도심이 공존하는 대한민국 제2의 도시인 부산의 치안을 맡게 돼 무거운 사명감과 함께 큰 자부심을 느낀다"고 말했습니다.그러면서 "급변하는 범죄환경과 형사사법 체계의 변화 속에서 경찰에 대한 국민의 기대와 책임이 더욱 커지고 있다"며 "부산 경찰 모두 초심으로 돌아가 기본과 원칙을 지키는 것이 중요하다"고 강조했습니다.그는 "부산시민의 평온한 일상을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 약속했습니다.전북 부안 출신인 김 청장은 동국대 경찰행정학과와 같은 대학원을 졸업하고 1995년 간부후보생 43기로 경찰에 입직했습니다.전북청 자치경찰부장, 강원청 공공안전부장, 서울청 강서경찰서장, 서울청 경비부장을 역임했습니다.경찰청 경비국장 재임 중 치안정감으로 승진, 이번에 부산경찰청장으로 부임했습니다.(사진=부산경찰청 제공, 연합뉴스)