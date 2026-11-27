▲ 박석운 사회대개혁위원회 위원장이 27일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 위원회 출범 1주년 간담회에서 발언을 하고 있다.

국무총리 소속 사회대개혁위원회 박석운 위원장이 오늘(27일) "국민들은 국민주권정부 출범 이후에도 삶의 조건이 여전히 팍팍한 상태에 놓인 현실적 상황에 크게 답답함을 느끼고 있다"며 불평등 해소를 위한 정부의 노력을 주문했습니다.박 위원장은 이날 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 사회대개혁위원회 출범 1주년 간담회에 참석해 이같이 말했습니다.박 위원장은 "정부 출범 이후 1년 5개월간 내란 정상화 과제는 성과가 있었으나 사회대개혁 과제는 시민들이 체감하는 수준의 성과가 가시화되지 못하고 있다"며 "불평등 해소와 민생을 위한 한국 사회 대전환 전략 추진에 국가적 동력을 집중시킬 필요가 있다"고 했습니다.그러면서 돌봄·일자리·주거와 기후 위기 대응 정책을 망라한 '3＋1 메가 프로젝트'를 제안하고 "제대로 된 공공 투자가 내수 기반을 강화하고 성장을 뒷받침하는 선순환 구조를 만들 수 있는 핵심 전략이 될 것"이라고 강조했습니다.박 위원장은 또 "성장 전략을 논의하는 자리에 노동계와 시민사회, 복지 부처가 함께 논의하는 논의 구조가 도입돼야 한다"며 "주요 투자 사업을 결정할 때 어느 지역에 어떤 일자리가 생기고, 또 누구의 소득이 얼마나 늘어나는지 함께 밝히도록 제도화하는 일이 중요하다"고 덧붙였습니다.사회대개혁위원회는 시민사회·정당·정부가 함께 개혁 과제를 논의하는 협의쳅니다.50인 이내 위원으로 구성되며, 총리 자문에 응하거나 주요 정책을 제안하는 역할을 합니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)