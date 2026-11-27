이미지 확대하기

이미지 확대하기

MCU의 최고의 인기 히어로 '아이언맨'에서 올해 최고 기대작 '어벤져스: 둠스데이'를 통해 절대적 빌런 '닥터 둠'으로 파격 변신한 배우 로버트 다우니 주니어가 닮은 듯 전혀 다른 두 캐릭터를 연기하며 느낀 결정적 차이를 직접 밝혀 이목을 집중시킨다.2008년 '아이언맨'을 시작으로 MCU의 레전드로 자리매김한 '어벤져스: 엔드게임'에 이르기까지, '아이언맨(토니 스타크)' 역으로 활약하며 전 세계 영화 팬들의 사랑을 받아온 로버트 다우니 주니어가 새로운 '어벤져스' 시리즈 '어벤져스: 둠스데이'에서 신의 경지에 오른 강력한 빌런 '닥터 둠'으로 파격적인 귀환을 알렸다. 시대를 대표한 히어로와 세계관을 뒤흔들 새로운 빌런을 모두 연기한 로버트 다우니 주니어가 극명하게 대비되는 두 캐릭터의 차이에 대해 직접 밝혀 호기심을 자극한다.로버트 다우니 주니어는 "둘 다 과학적인 재능을 가지고 있고, 천재성을 지녔다"면서 두 캐릭터의 공통점을 짚었다. 이어 "하지만 '토니 스타크'는 트라우마를 극복하며 영웅으로 거듭났고, '닥터 둠'은 정반대가 된 인물"이라고 설명하며 뛰어난 두뇌를 지녔음에도 전혀 다른 길을 걷게 된 이들의 대비되는 운명을 강조했다.프로듀서 케빈 파이기 역시 "'닥터 둠'은 '토니 스타크'와 닮은 면이 많지만, 독재자이자 기술과 마법, 주술을 하나로 결합한다는 결정적인 차이가 있다"고 설명하며 마블 세계관을 뒤흔들 새로운 빌런의 독보적인 위력에 대한 궁금증을 증폭시킨다. 또한 "그와 맞서 싸우려면 모든 사람의 능력이 필요하다. 그런 모습을 보는 건 정말 즐거웠다" 고 밝혀 수많은 히어로가 힘을 합쳐야만 대적할 수 있는 '닥터 둠'의 압도적인 위력과 사상 최대의 결전을 향한 기대감을 끌어올린다.오랜 시간 히어로들의 중심에 서 있던 그가 이제는 이들의 적으로 마주하게 된 촬영 현장의 비하인드도 눈길을 끈다. 로버트 다우니 주니어는 "악당 가면을 쓴 채로 연기하는 건 정말 이상한 경험이었다. 완전히 고립된 느낌이었다"면서 당시를 회상했다. 여기에 '아이언맨'과 달리 얼굴을 거의 드러내지 않는 '닥터 둠'의 가면 너머에서 펼칠 섬세한 연기에도 기대가 모인다.연출을 맡은 조 루소 감독은 "'닥터 둠'의 감정은 아주 조금씩만 드러나지만, 로버트 다우니 주니어처럼 뛰어난 배우는 눈빛만으로도 정말 많은 것을 표현할 수 있다"고 극찬해 서늘한 카리스마와 깊이 있는 내면을 지닌 빌런 '닥터 둠'을 완성할 그의 색다른 매력에 기대감을 한껏 끌어올렸다.'어벤져스: 둠스데이'는 모든 세계를 파멸로 몰아넣을 절대적 빌런 '닥터 둠'의 등장에 맞서, 서로 다른 세계의 히어로들이 집결해 '어벤져스' 사상 최대의 결전을 펼치는 압도적 스케일의 액션 블록버스터로, 2026년 12월 16일 전 세계 최초 극장 개봉 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)