▲ 중국 선전에서 만난 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 친구로 지칭하는 것은 이상한 일이라며 깊은 좌절감을 드러냈습니다.젤렌스키 대통령은 26일(현지시간) 공개된 영국 BBC 방송과 인터뷰에서 최근 트럼프 대통령이 푸틴 대통령과 포옹하는 사진을 소셜미디어(SNS)에 게시하며 '내 친구'라고 언급한 것에 대해 "물론 미국 대통령의 결정에 달린 문제"라면서도 "이상하다"고 말했습니다.젤렌스키 대통령은 "그(푸틴 대통령)는 침략자이자 살인자"라며 "친구가 될 수 없다"고 비난하고, 마치 제2차 세계대전 당시 아돌프 히틀러와 친구라고 말하는 것과 같다고 했습니다.그는 "가해자에 대해 지나치게 중립적 태도를 취하려 하면 피해자를 지지하는 동시에 가해자도 지지하는 꼴이 되는 것"이라며 "그것은 옳지 않다"고 강조했습니다.젤렌스키는 최근 이란 전쟁으로 미국의 무기 공급이 중동 지역에 집중되며 우크라이나의 방공 능력이 크게 떨어지는 상황에 대해서도 안타까움을 드러냈습니다.그는 "중동에 초점을 맞추고 그들을 더 많이 돕는 것이 애석하다"며 "미사일의 부족은 사람들의 생명과 직결된다"고 말했습니다.젤렌스키 대통령은 최근 우크라이나군이 북아프리카 리비아 앞바다에서 러시아 선박을 공격한 것에 대해서도 "정당한 목표"라고 주장했습니다.당시 공격으로 리비아 정부는 우크라이나를 강력히 규탄했고 리비아와 바다를 마주 보고 있는 이탈리아 정부도 확전 우려와 이로 인한 역내 안보 불안을 우려하며 용납할 수 없다고 밝힌 바 있습니다.젤렌스키 대통령은 이런 공격이 "매우 위험하다"고 인정하면서도, 우크라이나군은 파트너 국가와의 협의 없이 "절대 공격하지 않는다"는 점도 강조했습니다.마지막으로 젤렌스키 대통령은 또다시 우크라이나가 어렵고 위험한 겨울을 맞이하고 있다면서도 수도 키이우를 비롯한 자국 영토를 반드시 지켜내겠다고 강조했습니다.러시아는 지난 20일 키이우 드니프로강을 가로지르는 교량 3곳에 탄도미사일 공격을 가했습니다.교량 파괴로 물류망이 불안정해지며 여러 상점이 문을 닫았고 일부 키이우 주민들은 도시를 떠나기도 했습니다.젤렌스키 대통령은 "러시아는 당연히 우리가 도망치기를 바란다"면서도 "사람들은 떠날 수 있지만 우리는 어떤 수를 써서라도 수도를 지켜낼 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)