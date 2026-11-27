▲ 답변하는 이용철 후보자

국회 법제사법위원회가 오늘(27일) 이용철 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 범여권 주도로 채택했습니다.법사위는 오늘 전체회의를 열고 이 후보자에 대한 경과보고서 채택의 건을 상정해 의결했습니다.지난 24일 인사청문회를 실시한 지 사흘 만입니다.국민의힘은 민주당 등 범여권이 의사일정을 일방적으로 정한 뒤 통보했다고 반발하며 표결을 거부한 채 회의장을 벗어났습니다.야당 간사인 국민의힘 박형수 의원은 퇴장하기에 앞서 이 후보자가 이재명 대통령 관련 사건에 대한 공소 취소 지휘 여부에 여지를 열어놨다며 "모든 부분에서 부적격인 인사"라고 비판했습니다.이에 민주당 소속 서영교 법사위원장은 "이 후보자는 충분한 자격을 갖추었고 도덕적으로도 해명이 모두 됐다고 봐 민주당에서는 적격이라고 판단했다"며 "국민의힘은 부적격이라고 판단해 적격과 부적격 의견 모두 인용해 보고서를 채택하고자 한다"고 전했습니다.국민의힘 소속 법사위원들은 이후 기자회견을 열고 "대통령의 공소 취소를 기어코 하고야 말겠다는 이 후보자를 법무부 장관에 앉히려는 민주당을 강력히 규탄한다"며 이 대통령을 향해 '지금이라도 이용철 후보자의 지명을 철회하라"고 요구했습니다.한편 법사위의 오늘 회의는 법안 대체토론 과정에서 민주당 소속인 박홍근 기획예산처 장관이 예산과 관련한 질문에 답변을 거부한 것을 두고 언쟁이 벌어지면서 잠시 정회하기도 했습니다.여당 간사인 민주당 김의겸 의원이 "새만금 사업에 대해 잘 아시냐"고 묻자 박 장관은 "예산과 관련된 질문은 여기서는 답변 드리지 않겠다"고 답했습니다.이에 김 의원이 "보기가 어려우니까 이런 자리를 빌려서라도 질문을 드리는 것 아니냐"고 말하자 박 장관은 "법사위는 법사위의 고유 역할이 있다, 국회법대로 하는 것이 옳다"고 재차 답변을 거부했습니다.이후 서영교 법사위원장이 "법사위를 몇 년간 했지만 이런 경우는 처음 봤다"고 박 장관은 "법사위가 그동안 그렇게 제대로 작동이 안 된 것"이라고 맞받아쳤습니다.이런 답변에 여야 의원 모두 박 장관에게 항의하며 회의장에서 고성이 오가자 서 위원장은 결국 정회를 선포했습니다.(사진=연합뉴스)