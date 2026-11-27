▲ 제자를 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 뮤지컬 배우 남경주 씨가 27일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 국민참여재판이 휴정되자 법정을 나서고 있다.

제자를 성폭행한 혐의로 기소된 뮤지컬 배우 남경주 씨 사건과 관련해 국민참여재판이 시작됐습니다.공소청 검사는 남 씨의 뮤지컬계 영향력을 언급하며 "피해자를 위력으로 간음했다"고 강조했고, 남 씨 측은 성관계를 시도한 사실은 인정하면서도 위력을 행사한 적이 없다며 무죄를 주장했습니다.서울중앙지법 형사합의29부(조순표 부장판사)는 오늘(27일) 남 씨의 피감독자간음 혐의 사건의 국민참여재판 첫 공판을 열었습니다.이날(27일) 재판은 오전 9시 반에 시작해 한 시간 반가량 배심원 선정 과정을 거친 뒤 11시부터 본격적인 공판이 진행됐습니다.남 씨도 검은색 정장과 안경을 쓰고 법정에 출석했습니다.먼저 공소청 검사는 배심원들에게 남 씨가 지난해 12월 서울 서초구 모처에서 사회적 지위 등을 이용해 제자인 여성을 성폭행했다는 공소사실을 설명했습니다.이어 피해자가 남 씨의 보호감독을 받는 관계에 있었는지, 남 씨가 위력을 행사했는지, 실제 간음에 이르렀는지 등이 이 사건의 쟁점이라고 밝혔습니다.남 씨가 사회적 영향력이 있는 뮤지컬 배우임을 입증하기 위해 인공지능(AI) 검색 결과를 제시하기도 했습니다.검사는 "제미나이는 '우리나라에서 가장 영향력 있는 뮤지컬 남자 배우가 누구냐'는 질문에 남 씨를 첫 번째로 꼽았다"며 "챗GPT는 뮤지컬 배우 캐스팅에 영향을 미치는 남자배우로 남 씨를 가장 먼저 언급했다"고 말했습니다.남 씨 측은 피해자와 성관계를 시도한 사실은 인정하면서도 실제 성관계에 이르지는 않았다며 무죄를 주장했습니다.이어 "남 씨와 피해자 사이에 보호감독 관계가 없었고, 설령 그런 관계가 있었다고 해도 피해자의 자유의사를 제약할 정도로 위력을 행사한 사실이 없다"고 밝혔습니다.남 씨가 위력 관계에 있었다는 검사 측 주장에 대해서는 "피해자는 남 씨의 수업을 수강할 가능성이 없는 상태였다"며 "조교도 남 씨가 제안하고 피해자가 고려하던 중이라 갑을관계가 바뀐 상태였다"고 주장했습니다.이어 "선입견을 배제하고 검사와 변호인이 제출한 증거를 토대로 냉정하고 공정하게 지켜봐 달라"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)