▲ 찌개 (자료사진)

아내가 먹을 찌개에 몰래 세정제를 넣어 다치게 한 혐의로 기소된 40대에게 항소심에서도 징역 2년에 집행유예 3년을 선고한 1심 판결이 유지됐습니다.오늘(27일) 수원지법 형사항소3-3부(이은빈 부장판사)는 40대 A 씨의 특수상해 등 혐의 사건 항소심에서 검찰과 피고인의 항소를 모두 기각했습니다.A 씨는 지난해 10월 26일 경기 성남시 분당구 자택에서 아내 B 씨가 만들어 놓은 찌개에 세정제를 몰래 넣어 상해를 입힌 혐의로 기소됐습니다.B 씨는 이튿날 찌개를 먹은 뒤 구역감과 두통 등의 증상을 보였습니다.A 씨는 같은 해 11월에도 비슷한 범행을 저질렀습니다.B 씨는 홈캠 영상에서 범행 장면을 확인하고 경찰에 신고했습니다.A 씨는 수사기관에 아내와 갈등을 빚다가 범행을 저질렀다는 취지로 진술했습니다.1심 재판부는 A 씨가 신체에 중대한 위험을 가할 수 있는 물질을 넣어 상해를 가한 점 등을 고려할 때 죄질이 불량하다고 지적했습니다.다만 그가 범행을 시인하는 점 등을 양형에 참작했습니다.2심 재판부는 원심의 양형이 합리적인 판단을 벗어났다고 보이지 않는다며 원심 이후 양형에 참작할 만한 사정 변경이 없다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)