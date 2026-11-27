▲ 보건복지부

이미지 확대하기

▲ 포괄수가제 개정 전후 환자부담금 추산

내년부터 복강경 맹장수술과 제왕절개수술 등 포괄수가제가 적용되는 일부 수술의 환자 부담금이 줄어듭니다.올해 7월 관리급여로 전환된 도수치료는 새로운 수술이나 골절로 추가 치료가 필요한 경우 건강보험 적용 횟수가 늘어납니다.보건복지부는 오늘(27일) 올해 제21차 건강보험정책심의위원회를 열어 7개 질병군 포괄수가 개정안, 비대면 진료 제도화에 따른 수가 적용방안, 도수치료 상대가치점수 및 급여기준 개정안을 심의·의결했습니다.포괄수가제는 특정 질병군으로 입원진료를 받은 경우, 검사·수술·입원 등 개별 의료행위별 수가 대신 질병군별로 정해진 수가를 지급하는 제도로 불필요한 검사·진료를 억제하기 위해 도입됐습니다.해당되는 질병군은 매장 수술인 충수절제술과 백내장 수술인 수정체 절개술, 편도 및 아데노이드 절제술, 서혜 및 대퇴부 탈장 수술, 항문 수술, 자궁 및 자궁부속기 수술, 제왕절개술 등 7가지입니다.정부는 그간의 진료 행태 변화를 반영해 2020년 이후 6년 만에 포괄수가를 개정하고 내년 1월 시행하기로 했습니다.그간 환자가 비용의 80%를 별도로 부담했던 절삭기(충수절제술·자궁 및 자궁부속기 수술)와 유착방지제(자궁 및 자궁부속기 수술·제왕절개술)를 포괄수가에 반영해 적정 비용을 보상하고 환자 부담을 20%로 완화합니다.이에 따라 복지부는 절삭기를 활용한 복강경 충수절제술의 경우 환자 부담금은 약 122만 원 선에서 87만 원 수준으로 낮아지고, 단태아 기준 제왕절개 분만의 경우 약 16만 원 선이었던 환자부담금이 없어질 것으로 추산했습니다.개정 수가에는 제왕절개 고위험분만 가산이 새로 적용되고, 지역필수의료 강화를 위한 분만, 수술·처치, 야간·공휴 수가 인상과 지역 우대 수가도 반영됩니다.복지부는 이번 수가 개정으로 연간 1천132억 원이 추가 소요될 것으로 내다봤습니다.복지부는 2028년 이후에도 의료환경과 진료행태 변화를 포괄수가에 제대로 반영할 수 있도록 정기적인 수가 개정과 상시 조정을 병행할 계획입니다.복지부는 올해 7월 관리급여로 전환한 도수치료의 급여기준을 보완하고, 고시 개정을 거쳐 내년 1월부터 새 기준을 시행하는 안도 의결했습니다.급여기준은 추가 치료가 필요한 경우 등에 한해 완화하기로 했습니다.기존에는 도수치료의 건보 적용 인정 횟수가 연간 15회였고, 수술이나 골절 등으로 뚜렷한 관절 구축·강직이 있는 경우 의사 판단에 따라 예외적으로 9회를 추가 허용했는데, 앞으로는 새로운 수술·골절로 추가적인 치료가 필요한 경우 연간 인정 횟수를 재산정할 수 있도록 했습니다.머리가 한쪽으로 기울어지고, 머리의 반대 방향으로 턱이 향하는 6세 미만의 사경 환자 역시, 인정 횟수가 연간 최대 24회에서 48회로 늘어납니다.또한 마비 환자 등 근골격계 통증이나 관절 구축·강직으로 이동·보행이 어려운 경우 재활기능치료와 중복 산정이 가능하도록 개선합니다.이와 함께, 도수치료 1회당 가격이 기존과 같은 4만 3천850원으로 유지되도록 수가 산정에 활용하는 상대가치점수를 조정했습니다.비대면 진료 제도화에 따른 수가 적용 방안도 의결됐습니다.비대면 진료는 코로나19 감염병 확산으로 한시적으로 허용됐다가 시범사업을 거쳐 다음 달 24일부터 제도화됩니다.이에 따라 정부는 기존 시범사업에서 적용하던 일률적 비대면 진료 가산수가 대신, 현행 대면 진찰료 체계에서 적용하는 야간 가산 등을 적용하기로 했습니다.또한 기존 시범사업과 같이 환자당 동일 의료기관에서 월 최대 2회 급여 적용을 지원합니다.비대면 진료 본 수가는 연내 고시 개정을 거쳐 내년 1월부터 시행될 예정입니다.(사진=보건복지부 제공, 연합뉴스)