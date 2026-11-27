▲ 얀니크 신네르

남자 테니스 세계 2위 얀니크 신네르(이탈리아)가 무릎 수술을 받아 내년 1월 호주오픈에 나서지 못합니다.호주테니스협회는 26일(현지시간) "우리와 정기적으로 연락해 온 얀니크의 팀이 최근 수술로 인해 얀니크가 1월 호주오픈에 함께하지 못한다고 알렸다"고 밝혔습니다.이어 "얀니크는 이곳 멜버른에서 경기하는 것을 사랑하며, 2028년 호주오픈에 돌아오기를 고대하고 있다"면서 "그의 회복을 진심으로 기원하며, 곧 코트에서 다시 보기를 기대한다"고 덧붙였습니다.이탈리아 스포츠 일간지 코리에레 델로 스포르트는 신네르의 복귀까지 걸리는 시간이 최대 4개월 정도가 될 거라고 보도했습니다.신네르는 올해 7월 윔블던에서 개인 통산 5번째 메이저 대회 우승을 차지한 뒤로 코트에 서지 못하고 있습니다.내년 1월 17일 개막하는 호주오픈에는 복귀할 것으로 예상됐으나 공백기가 더 길어지게 됐습니다.신네르는 부상 전까지 올해 출전한 마스터스 대회 5개를 모두 제패하고 시즌 전적 44승 3패를 기록하는 등 좋은 흐름을 보였습니다.신네르는 2024년과 2025년, 호주오픈 2연패를 이뤄냈습니다.올해 대회에서는 준결승에서 노바크 조코비치(세르비아)에게 졌습니다.신네르가 자리를 비운 사이 올해 프랑스오픈과 US오픈에서 생애 첫 메이저 대회 우승을 차지한 알렉산더 츠베레프(독일)가 이달 초 세계 1위에 올랐습니다.손목 부상으로 몇 달간 코트를 떠났다 복귀한 세계 3위 카를로스 알카라스(스페인)는 디펜딩 챔피언으로 호주오픈에 나섭니다.메이저 대회에서 통산 7차례 우승한 알카라스는 지난 몇 년간 신네르와 치열한 라이벌 구도를 형성해왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)