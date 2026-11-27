최근 마운자로를 구하려고 일본 대마도까지 가는 게 일부에서는 유행처럼 퍼지고 있습니다.



국내보다 저렴하다는 입소문에, 일본 의료기관에서 비대면으로 처방받은 약을 대마도에서 받아 당일 돌아오는 건데, 초밥의 일본어인 '스시'와 '마운자로'를 합성해 '스시자로'라는 신조어까지 등장할 정돕니다.



일본 언론도 대마도 택배 영업소에 약을 받으려는 사람들이 몰려, 두 시간까지 기다렸다고 보도하기도 했습니다.



그런데, 일본에서는 체중 감량을 목적으로 마운자로를 쓰는 데 대한 경계가 커지고 있습니다.



일본 언론은 일본 경찰이 병원에서 처방받은 마운자로를 허가 없이 판매한 혐의로 도쿄에 사는 40대 여성을 체포했는데, 이 여성에게 마운자로를 구입한 세 명 중 한 명은 투약 후에 몸 상태가 나빠졌다고 호소했다는 내용의 보도를 했습니다.



일본에서 마운자로는 제2형 당뇨병 치료제로 허가돼 있습니다.



일본 후생노동성은 이 약을 미용이나 체중 감량 목적으로 사용하면 건강 피해가 생길 수 있다고 경고했습니다.



일본 의약품 당국도 저혈당이나 급성 췌장염 같은 부작용이 나타날 수 있다며 주의를 당부했습니다.



한국 정부는 해외에서 가져온 의약품은 부작용 등으로 피해가 발생해도 법적 보호가 어려우니 필요한 경우만 제한적으로 해외에서 처방받아 구매해야 한다고 당부하고 있습니다.



(취재 : 최재영, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)