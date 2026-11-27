▲ 대구 아파트 화재

오늘(27일) 낮 대구 한 고층 아파트에서 불이 나 입주민과 소방관 등 5명이 다쳤습니다.대구소방본부 등에 따르면 오늘 오후 1시 44분쯤 수성구 만촌동에 있는 20층짜리 아파트 14층에서 불이 났습니다.신고를 접수한 당국은 현장에 소방관 117명과 차량 51대 등을 투입해 진화 작업을 벌였으며, 1시간여 만인 오후 2시 56분쯤 큰 불길을 잡았습니다.오후 3시 58분쯤 불을 완전히 껐습니다.오늘 불로 17명을 구조했으며 이중 소방관 2명을 포함한 5명은 연기흡입 등 경상을 입고 병원에 이송됐습니다.화재 당시 소방 당국에는 "에어컨에서 불이 났다"는 신고가 접수됐으며, 화재와 함께 발생한 자욱한 연기가 베란다 창밖과 계단 등을 통해 위아래로 퍼졌습니다.이 때문에 다수 주민이 황급히 아파트 밖으로 대피했으나, 연기에 갇혀 미처 빠져나오지 못했던 주민들은 소방 당국에 의해 구조됐습니다.일부 고층에 거주하는 주민은 구조대원과 함께 자택에서 대기하다가 불길이 잡힌 뒤 마스크를 쓰고 안전하게 아파트를 빠져나오기도 했습니다.구조 인원이 많았던 탓에 자칫하면 큰 인명피해로 이어질 뻔한 것으로 나타났습니다.당국은 "오늘 화재 신고는 불이 난 집 거주자가 직접 한 것으로 전해 들었다"며 "정확한 화재 원인을 조사할 예정"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)