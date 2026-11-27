▲ 이재명 대통령이 27일 청와대에서 열린 사회대개혁위원회 출범 1주년 간담회에서 발언을 하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(27일) 오후 청와대 본관에서 사회대개혁위원회 출범 1주년 기념 간담회를 가졌습니다.작년 12월 15일 출범한 사회대개혁위원회는 시민사회·정당·정부가 개혁 과제를 함께 도출해 정부에 제안하는 역할을 맡은 자문기구입니다.지난 3월에는 정치·민주 분야에서 원포인트 개헌 및 국민 참여 개헌 절차 마련, 지방선거 제도 개혁, 검찰 수사권 완전 폐지 등을 담은 '긴급 실행과제'를 발표하기도 했습니다.이 대통령은 모두발언에서 "빛의 혁명으로 분출된 우리 국민의 목소리를 정책 의제로 발굴하고 구체화하기 위해 현장에서 애써주신 여러분께 감사드린다"며 "빛의 혁명을 이뤄낸 광장의 목소리는 민주주의를 지켜내는 것을 넘어 대한민국을 근본적으로 바꾸자는 열망이기도 하다"고 말했습니다.특히 이 대통령은 "12·3 내란 책임자들에게 헌정 유린에 대한 합당한 책임을 물을 때 완전한 내란 종식이 이뤄질 것"이라고 강조했습니다.최근 윤석열 전 대통령을 비롯한 12·3 비상계엄 관련자들에 대한 재판 절차가 진행되고 있다는 점을 염두에 둔 발언으로 풀이됩니다.그러면서도 이 대통령은 "광장에서 확인된 것처럼 민주주의 회복을 넘어 우리 사회의 뿌리 깊은 불공정과 불평등을 해소하고, 사회 전반의 구조적 변화를 만들어내는 것이야말로 진정한 빛의 혁명의 완수"라고 언급했습니다.이어 "중요한 건 광장의 요구를 국민이 체감하는 변화로 만들어 가는 것"이라며 이제부터는 정책 성과가 필수적이라는 점을 부각했습니다.이 대통령은 "(위원회가) 지난 3월 국민보고대회에서 발표한 20개 긴급 실행과제를 비롯한 194개 개혁 과제에는 우리 사회의 변화를 위한 깊은 고민이 담겨 있다"며 "다양한 목소리를 수렴하고 숙의와 토론을 거쳐 실질적 변화를 만들어내야 한다"고 당부했습니다.나아가 "시민 사회는 국정의 주요 동반자이자 정부를 일깨우는 죽비이면서, 올바른 방향을 제시해 주는 나침반"이라며 "정부는 시민 사회의 목소리를 국정에 충실히 반영하도록 노력하겠다"고 약속했습니다.이 대통령은 "다가오는 빛의 혁명 2주년을 앞두고 광장에서 국민께 드린 약속이 현실로 실천되도록 위원회와 함께 최선을 다하겠다"고 거듭 역설했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)