▲ 기후행동 단체 '케이팝포플래닛'이 제16회 SBS 기후환경대상 대상을 수여 받고있다.

K팝 팬들이 만든 기후행동 단체 '케이팝포플래닛'이 제16회 SBS 기후환경대상 대상을 받았습니다.케이팝포플래닛은 음원 스트리밍 업체에 재생에너지 전환을 요구하며 팬 1만여 명의 서명을 전달하고, 앨범 중복 구매 관행과 대형 공연의 탄소 배출 문제를 공론화해 음악 산업의 친환경 전환을 이끈 공로를 인정받았습니다.에너지전환 부문은 버려지는 튀김 부스러기를 항공유 원료로 바꾼 그린다가, 미래에너지혁신 부문은 수명을 다한 태양광 패널을 자원으로 되살린 원광에스앤티가 받았습니다.자연보전 부문에는 바닷속에 해조류를 심어 사라져가는 바다숲을 복원해 온 사회적협동조합 오션캠퍼스가 선정됐습니다.양윤석 SBS 사장은 오늘(27일) 서울 상암동 SBS 프리즘타워에서 열린 시상식에서 "지금 필요한 것은 더 큰 목소리가 아니라 더 꾸준한 행동"이라며, 수상자들이 그 본보기를 보여줬다고 말했습니다.2008년 물환경대상으로 출발한 SBS 기후환경대상은 지난해부터 기후위기 대응 전반으로 시상 범위를 넓혔습니다.시상식은 다음 달 4일 오후 3시 SBS에서 방송됩니다.