<앵커>



급식과 돌봄 등을 담당하는 학교 비정규직 노동자들이 교육 당국과 임금교섭을 벌였지만, 끝내 합의를 이루지 못해 오늘(27일) 하루 총파업에 나섰습니다. 전국 학교 10곳 중 3곳가량이 정상적인 급식 제공에 차질을 빚었습니다.



보도에 조성현 기자입니다.



<기자>



학교 비정규직 노동자들이 오늘 전국에서 총파업에 돌입했습니다.



오늘 오전 11시 기준 전국 16개 시도 교육청과 국립학교 소속 교육 공무직원 18만여 명 중 약 13%인 2만 3천여 명이 파업에 참여했다고 교육부는 밝혔습니다.



파업 참가자들은 유치원과 초·중·고, 특수학교에서 급식과 청소, 행정 등을 책임지는 교육공무직 노동자들입니다.



전국학교비정규직연대회의는 지난 9월부터 교육부 16개 시·도교육청과 임금 교섭을 수차례 진행했지만, 합의에 이르지 못하자 파업에 돌입했습니다.



노조원들은 오늘 오후 여의도에서 집회를 열고, 근속수당 인상 등 임금차별 해소, 급식실 인력 충원 예산 확보, 방학 중 비근무자 생계 대책 마련과 교육복지 예산 확대 등을 요구했습니다.



교육부는 오늘 파업으로 전체 급식 대상 학교의 약 32%인 4천여 곳에서 빵 우유 등 대체식을 제공하는 등 급식에 차질을 빚었다고 전했습니다.



초등돌봄이나 유치원 돌봄 운영이 이뤄지지 않은 학교는 각각 201곳, 27곳으로 대부분 학교와 유치원에서 정상 진행됐다고 교육부는 밝혔습니다.



교육부와 16개 시도 교육청은 비정규직 노조와 집단 임금교섭 타결을 위해 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 박선수)