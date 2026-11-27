▲ 법정 향하는 황교안 대표

12·3 비상계엄 당시 SNS에 계엄 지지 게시글을 올린 혐의로 기소된 황교안 자유와혁신 대표가 중형을 구형받았습니다.조은석 내란특별검사팀은 오늘(27일) 서울중앙지법 형사합의35부(백대현 부장판사) 심리로 열린 내란선동·특수공무집행방해 혐의 사건 결심 공판에서 징역 10년을 구형했습니다.특검팀은 "피고인의 행위는 내란이 진행 중인 상황에서 지지와 정당화를 넘어 선동한 것으로, 죄가 인정된다"며 "법무부 장관, 총리, 당 대표를 역임한 영향력이 큰 인물로 그 위험성이 더 크다"고 질타했습니다.특검팀은 내란선동죄 법리는 2015년 이석기 전 통합진보당 의원에 대한 대법원 판결로 확립됐고, 2013년 국회에 이 전 의원에 대한 체포 동의를 요청한 당사자가 황교안 당시 법무부 장관이라고 짚었습니다.황 대표는 2024년 12월 3일 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포하자 '나라를 망가뜨린 종북 주사파 세력과 부정선거 세력을 이번에 반드시 척결해야 한다'는 등 계엄을 지지하는 게시물을 올린 혐의로 작년 12월 불구속기소 됐습니다.그는 페이스북에 "나라를 망가뜨린 종북주사파 세력과 부정선거 세력을 이번에 반드시 척결해야 한다", "우원식 국회의장과 한동훈 국민의힘 대표를 체포하라" 등 글도 올렸습니다.(사진=연합뉴스)