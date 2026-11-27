▲ 법정 피고인석

유산 상속 문제로 자신과 갈등을 빚던 조카의 몸에 불을 붙여 살해하려 한 50대 남성이 항소심에서도 실형을 선고받았습니다.서울고법 인천원외재판부 형사2부(이정민 부장판사)는 오늘(27일) 열린 항소심 선고 공판에서 살인미수 등 혐의로 구속 기소된 A 씨에게 원심과 같은 징역 4년을 선고했습니다.재판부는 A 씨와 검사 측 항소를 모두 기각했습니다.A 씨는 지난해 12월 13일 오전 경기 김포시 누나의 집에서 20대 조카 B 씨를 때리고 주유소에서 구입한 인화 물질을 몸에 뿌린 뒤 불을 붙여 살해하려 한 혐의로 구속 기소됐습니다.그는 사망한 부모의 유산 상속 문제로 누나와 오랜 기간 갈등을 빚다가 이같이 범행한 뒤 김포에 있는 자기 집으로 돌아가 불을 지른 것으로 조사됐습니다.A 씨 측은 재판에서 살인미수 혐의를 입증할 확실한 증거가 없다고 주장했습니다.그러나 1심 재판부는 당시 피해자가 입고 있던 패딩에서 화염과 고온의 흔적이 발견된 점 등을 고려해 그에게 살해의 고의가 있었다고 판단했습니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)