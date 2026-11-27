▲ 트럼프 대통령

미국 도널드 트럼프 행정부의 이민 단속으로 미국 학계와 대학 사회가 큰 혼란을 겪고 있다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 26일(현지시간) 보도했습니다.FT는 최근 단속에 체포된 프린스턴대 신경과학과 박사과정생 에바 이 셰(Eva Yi Xie·중국식 이름)의 사례를 소개하며 이런 분위기를 전했습니다.중국 출신인 24세 셰는 워싱턴DC에서 열린 신경과학학회 학술대회에 참석했다가 19일 공항에서 이민세관단속국(ICE) 직원들에 의해 체포됐습니다.지금까지 ICE 시설에 구금돼 있습니다.셰의 지도교수인 카를로스 브로디는 24일 셰와 통화한 후 FT에 "몇몇 프로젝트는 셰가 없으면 그대로 멈춰 버린다"고 말했습니다.브로디 교수에 따르면 셰는 학술대회에서 뇌가 의사결정을 하는 방식과 공간에서 길을 찾는 방식 사이에 어떤 연관성이 있을지 탐구한 연구를 발표한 뒤 체포됐습니다.셰의 박사과정 지도교수 중 한 명인 벤저민 아이젠바크 프린스턴대 컴퓨터과학과 조교수는 셰가 여러 학문 분야를 아우르며 협업하는 방식으로 동료들에게 깊은 인상을 남겼다고 말했습니다.셰는 지난 겨울 기계학습 학술대회에서 인공지능(AI)과 신경과학 연구자들을 한자리에 모으는 워크숍을 열었습니다.이는 두 분야가 만나는 지점에 연구 공동체를 만들려는 노력의 일환이었습니다.아이젠바크는 셰의 구금에 항의하는 시위가 잇따르고 있다며 이는 "에바가 수많은 공동체에서 없어서는 안 될 구성원"임을 보여준다고 말했습니다.그는 "바로 이런 공동체가 있기에 우리가 과학 연구를 할 수 있고, 에바의 연구와 동료들과의 협업이 앞으로 수년, 수십 년에 걸쳐 여러 과학적 돌파구를 열 수도 있다"고 말했습니다.FT는 "이번 체포는 수그러들 기미가 없는 이민 단속에 미국의 수많은 유학생이 얼마나 취약한지도 드러냈다"고 전했습니다.셰는 2016년에 가족과 함께 임시 비자로 입국했습니다.미국 국토안보부(DHS)는 셰가 출국 기한인 2016년 9월 15일 이후에도 계속 체류해 법을 위반했으며 미국에서 공부할 수 있는 유효한 허가를 받은 적도 없다고 주장했습니다.그러나 셰의 변호인은 셰가 망명을 신청했고, 관련 심사가 진행 중이라면서 비자가 만료된 후에도 미국에 정상적으로 체류할 수 있었다고 반박했습니다.이번 사건은 11월 중간선거에서 민주당이 큰 폭으로 약진한 후에도 트럼프 행정부가 이민 단속을 강화하는 듯한 모습을 보여주는 것이라고 FT는 지적했습니다.트럼프 대통령은 대규모 추방 정책을 설계한 스티븐 밀러를 중간선거 며칠 뒤에 백악관 비서실장으로 승진 임명하기도 했습니다.미국 대학 총장들의 연합체인 '고등교육과 이민을 위한 총장 연합'의 미리엄 펠드블럼 대표는 트럼프의 정책이 "미국으로 유학생 인재가 들어오는 통로를 흔들고 무너뜨리고 있다"고 FT에 말했습니다.미국대학교수협회 하버드대 지부장인 커스틴 웰드 하버드대 역사학과 교수는 셰가 "트럼프 행정부가 만들어 놓은 권위주의적 단속망"에 걸려드는 사람들의 전형적인 사례라고 평가했습니다.웰드는 트럼프가 백악관에 복귀한 후 미국 국내선 공항에서 수백 명이 체포됐으며 셰도 그중 한 명이라고 말했습니다.펠드블럼은 요즘 외국인 학생들이 미국 국내선 항공편을 타는 것도 꺼린다며 "미국 시민권이 없는 사람들, 특히 영주권이 없는 사람들 가운데 여행을 자제하는 이들이 실제로 있다. 그러면 학술대회 참석도 줄어든다"며 "그건 결국 우리 모두의 손실"이라고 강조했습니다.브로디 교수는 미국 과학계가 세계 최고가 되는 것을 목표로 하고 있다면서 "그러려면 세계 곳곳에서 최고의 인재를 데려와야 한다.그런데 이런 일은 그 인재들이 겁을 먹고 미국에 오지 않게 만든다"고 지적했습니다.그러나 트럼프 행정부는 편법과 사기가 만연한 제도를 바로잡고 있는 것이라며, 단속이 미국 과학계에 피해를 주는 것이 아니라고 반박하고 있다고 FT는 전했습니다.트럼프 행정부의 백악관은 미국 내 외국 출신 대학원생 수를 줄이려는 뜻을 숨기지 않고 있습니다.올해 7월 발표한 '과학: 새로운 황금기'라는 제목의 보고서에서 백악관 과학기술정책실(OSTP)은 2024년 미국 대학의 컴퓨터과학·수학 박사학위 취득자 가운데 졸업 후 계획이 확정된 사람의 약 절반이 임시 비자 소지자였다며 "이처럼 외국 인재에 의존하면 미국 학생들이 뒷전으로 밀린다"고 주장했습니다.