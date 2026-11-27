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세계 전기차 시장에서 중국 자동차 브랜드들의 영향력이 갈수록 커지고 있습니다.올해 3분기 세계 전기차 판매 상위 10개 브랜드 가운데 테슬라와 기아를 제외한 8곳을 중국산이 차지했습니다.현지시간 26일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 3분기 순수전기차, 플러그인하이브리드(PHEV), 수소연료전지차(FCEV)를 포함한 글로벌 신에너지차(NEV) 판매량은 579만 대로 전년 동기보다 7.6% 증가했습니다.하이브리드차(HEV)까지 포함한 전동화 차량의 판매 비중은 전체 자동차 시장의 35.2%로 역대 최고를 기록했습니다.차종별로는 순수전기차의 성장세가 두드러진 반면 PHEV 차량의 수요는 둔화했습니다.고유가와 전기차 주행거리 개선, 각국의 전기차 중심 보조금 정책 등이 소비자들의 선택을 바꾸고 있다는 분석입니다.브랜드별로는 BYD가 순수전기차 시장점유율 15.5%로 1위를 지켰고 테슬라가 11.1%로 뒤를 이었습니다.중국 립모터(6.1%)와 지리(6.0%), 상하이자동차(SAIC)-제너럴모터스(GM)(4.7%)이 3∼5위를 차지했으며 기아는 2.8%로 2분기에 이어 6위를 유지했습니다.이어 10위까지 창안, 샤오펑, MG, 체리 등 중국산이 차지하며 이들 8개 중국계 브랜드의 점유율 합계는 43%에 달했습니다.2분기 중국계 7개 브랜드의 합산 점유율 35%에서 크게 늘었습니다.상위 10개 브랜드의 합산 점유율은 2분기 52.5%에서 3분기 57.1%로 높아져 선두 업체 중심의 시장 집중도도 커졌습니다.PHEV 시장에서도 BYD가 30.4%의 점유율로 압도적 1위를 차지했고 지리, 체리, BYD 산하 프리미엄 브랜드 팡청바오 등 중국차들이 2∼4위를 휩쓸었습니다.반면 메르세데스-벤츠와 BMW, 볼보 등 유럽 고급차 업체들은 상위 10위권에 들지 못했고 판매량도 전년보다 감소했습니다.중국 업체들은 유럽 시장 공략에도 속도를 내고 있습니다.중국과 유럽연합(EU)이 관세 체계에서 수입 쿼터제로 전환하는 움직임을 보이면서 중국 업체들은 수출 물량 제한을 넘어 추가 판매를 확보하기 위한 유럽 현지 생산 확대를 주요 전략으로 추진하고 있습니다.트렌드포스는 올해 글로벌 NEV 판매량을 2천249만 대로 전망했습니다.전년보다 9.5% 증가한 규모입니다.내년에는 중국의 자동차 구매세 감면 정책과 미국 시장의 기저효과, 서유럽의 전동화 확대 등에 힘입어 성장률이 15.2%로 높아질 것으로 내다봤습니다.다만 금리 인상 가능성과 반도체 생산능력 확보 경쟁에 따른 공급 차질 및 가격 상승은 시장 성장의 변수로 꼽혔습니다.