▲ 일본 마운자로(스시자로)

한국 정부의 규제 완화로 비만치료약 마운자로의 일본 원정 구매 열기가 과열되는 가운데, 일본에서는 이 약의 부작용에 대한 경계심이 커지고 있습니다.현지시간 27일 NHK에 따르면 일본 경시청은 비만·당뇨 치료제 마운자로를 허가 없이 판매한 혐의로 도쿄도 거주 A(40) 씨를 체포했습니다.A 씨는 자신이 병원에서 처방받아 구입한 마운자로 27개를 3명에게 판매한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 A 씨가 소셜미디어를 통해 1개당 9천엔에 마운자로를 판매한다고 홍보한 것으로 나타났다고 전했습니다.무자격 판매 자체도 문제지만, 불법으로 약품을 구입했다가 부작용을 겪는 사례도 나타나고 있습니다.A 씨로부터 약을 구입한 사람 중 1명은 컨디션 난조 등 부작용에 시달리고 있습니다.마운자로는 한국에서는 성인 제2형 당뇨병과 성인비만 등에 대해 승인됐지만, 일본에서는 성인 제2형 당뇨병 치료 효능에 대해서만 판매가 승인돼 있습니다.다만 한국과 마찬가지로 일본에서도 마운자로를 다이어트에 활용하는 경우가 적지 않습니다.실제로 A 씨로부터 마운자로를 구입한 3명은 모두 다이어트 목적으로 이 약품을 사용했습니다.이런 상황에서 목적 외 판매로 투약했다가 부작용이 발생하는 사례가 잇따르면서 우려의 목소리가 커지고 있습니다.의약품의료기기종합기구에 신고된 마운자로 사용 후 부작용 사례는 판매가 시작된 2023년부터 지난 9월 22일까지 950여 건 접수됐습니다.이 가운데 다이어트나 미용 목적으로 사용한 후 부작용이 발생했다는 신고는 35건이었습니다.신고된 부작용은 저혈당, 췌장염, 메스꺼움, 케톤산증 등이었습니다.케톤산증은 혈액 내 케톤체가 과도하게 축적돼 혈액의 산도가 정상 범위 이하로 낮아지는 응급상태입니다.관할부처인 후생노동성은 지난 6월 의료기관에 마운자로의 다이어트 효과가 증명되지 않았으니 본래 목적과 달리 사용할 경우에는 생각하지 못한 건강 피해가 발생할 우려가 있는 만큼 주의해야 한다고 통지했습니다.일본비만학회도 지난달 마운자로를 비롯해 위고비 등을 다이어트 목적으로 사용하는 사례가 늘자 건강상 문제가 발생할 위험을 경고하는 성명을 발표했습니다.마운자로와 관련해서는 이 약을 다이어트 목적으로 사용하려는 한국인들이 상대적으로 가격이 저렴한 일본으로 원정을 떠나 구입하는 것이 유행처럼 퍼지며 스시자로라는 신조어가 등장하기도 했습니다.마운자로는 한국에서는 비급여인 데다 정부가 판매가를 지정하지 않아 제2형 당뇨병 치료제로 가격을 관리하는 일본보다 구입 비용이 크게는 3~5배 높습니다.원래는 일본 등 해외에서 구입한 마운자로를 한국으로 들여오는 것이 금지됐지만, 정부가 지난 12일 해외에서 처방받은 비만치료제를 가지고 들어올 수 있도록 허용하면서 스시자로 열풍은 더 거세졌습니다.최근에는 한국과 가까운 일본 쓰시마섬에 온라인 처방 후 약을 배송받는 한국인들이 현지 택배 영업소에 과도하게 몰리면서 약품 수령 서비스가 중단하는 일이 벌어지기도 했습니다.한국의 식품의약품안전처는 이와 관련해 해외에서 가져온 의약품은 부작용 등으로 피해가 발생해도 법적 보호가 어렵다며 필요한 경우에만 제한적으로 해외에서 처방·구매해야 한다고 당부하고 있습니다.