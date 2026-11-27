제자를 성폭행한 혐의로 기소된 뮤지컬 배우 남경주 씨에 대한 국민참여재판이 시작됐습니다.



공소청 검사는 남 씨가 뮤지컬계에서 영향력이 큰데 '피해자를 위력을 간음했다'고 강조했습니다.



반면에 남 씨측은 '성관계 시도 사실'은 인정하면서도 위력을 행사한 적이 없다며 무죄를 주장했습니다.



서울중앙지법 형사합의29부(조순표 부장판사)는 오늘(27일) 남 씨의 '피감독자간음혐의' 사건의 국민참여재판 첫 공판을 열었습니다.



공소청 검사는 배심원들에게 남 씨가 지난해 12월 서울 서초구의 한 스튜디오에서 교수 신분을 이용해 제자인 여성을 성폭행했다고 밝혔습니다.



이어 피해자가 남 씨의 보호감독을 받는 관계에 있었는지, 남 씨가 위력을 행사했는지, 실제 간음을 했는지 등이 이 사건의 쟁점이라고 설명했습니다.



남 씨의 변호인은 피해자와 성관계를 시도한 사실은 인정하지만 실제 성관계에 이르지는 않았다고 주장했습니다.



이어 "남 씨와 피해자 사이에 보호감독 관계가 없었고, 설령 그런 관계가 있었더라도 피해자의 자유 의사를 제약할 정도로 위력을 행사한 사실이 없다"고 덧붙였습니다.



앞서 남 씨 측은 이 사건을 두고 배심원들의 판단을 받아보고 싶다며 국민참여재판을 신청했습니다.



재판부는 "피고인에게는 본인 일생의 결정이라는 측면이 있다"며 남 씨의 요청을 받아들였습니다.



이에 일각에서는 "남 씨가 자신의 유명세 등이 재판에 영향을 미칠 여지를 둔 것" "위계에 의한 성폭력 사건의 특수성을 고려할 때 피해자에 대한 2차 가해 우려를 충분히 살피지 않았다" 등 비판도 제기됐습니다.



재판부도 양측이 "방송사 촬영이 될 수도 있는데 괜찮겠느냐"며 촬영 여부에 대한 의사를 먼저 물었을 정도였습니다.



남 씨는 지난해 12월 서울 서초구의 한 스튜디오에서 제자인 여성을 성폭행한 혐의로 기소됐습니다.



남 씨 측은 검찰에 형사조정 절차 회부를 요청해 합의를 시도했지만 피해자가 거부하면서 성사되지 않았습니다.



홍익대학교는 지난 3월 공연예술학부 부교수인 남씨를 직위 해제했습니다.



(취재: 조기호, 영상편집: 장유진, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)