▲ 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥지수 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 204.47포인트(4.34%) 오른 4,915.68에, 코스닥 지수는 전장보다 53.28포인트(8.13%) 급등한 708.99로 장을 마쳤다.

코스피가 오늘(27일) 4% 넘게 오르며 종가 기준 4,900선을 회복했습니다.코스닥 지수는 8% 넘게 올라 700선을 탈환했습니다.오늘 코스피 지수는 전장보다 204.47포인트(4.34%) 오른 4,915.68로 마감했습니다.종가 기준 3거래일 만에 4,900선 위로 올라섰습니다.지수는 전장 대비 17.59포인트(0.73%) 오른 4,728.80으로 출발해 장 초반 보합세를 보였습니다.이후 상승세가 강해지며 4,800선과 4,900선을 차례로 회복했습니다.장 후반 한때 4.49% 뛴 4,922.94까지 올랐습니다.코스닥 지수는 전장보다 53.28포인트(8.13%) 급등한 708.99로 장을 마쳤습니다.코스닥 지수가 종가 기준 700선을 회복한 것은 지난 11일(705.10) 이후 12거래일 만입니다.오늘 코스피 상승 폭은 지난 8월 10일(55.66%) 이후, 상승률은 지난 7월 31일(11.63%) 이후 최대치입니다.(사진=연합뉴스)