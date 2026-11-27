뮤지컬 배우 이동연이 팬들로부터 받은 편지를 분리수거장에 버렸다는 논란에 대해 고개 숙여 사과했습니다.



오늘(27일) 온라인 커뮤니티와 SNS 등지에선 한 뮤지컬 배우가 팬들에게 받은 편지를 인증 사진만 찍곤 그대로 분리수거장에 버렸다는 내용의 글이 올라와 논란이 됐습니다.



게시물 작성자는 "분리수거하러 나갔다가 뮤지컬 배우에게 보낸 편지 다발을 발견했다"면서 "오래된 편지를 정리하는 것도 이해가 안 가는데" 지난 7일 편지도 발견됐다고 썼습니다.



공개한 사진 속엔 편지 다발이 있었고, 거기 적힌 배우 이름은 가려진 상태였습니다.



네티즌들은 이동연이 자신의 SNS에 공개한 팬레터 인증 사진과 버려진 것으로 보이는 편지봉투가 일치한다는 점을 근거로 이동연을 문제의 뮤지컬 배우로 지목했습니다.



팬들의 비판이 잇따르고 논란이 커지자 결국 이동연은 오늘 자신의 SNS에 사과문을 올렸습니다.



이동연은 분리수거장에 팬레터가 발견된 경위에 대해선 실수라고 해명했습니다.



분리수거를 위해 별도로 모아둔 종이 상자에 편지가 들어갔다는 것입니다.



이동연은 이어 "지금까지 팬분들의 편지를 직접 버린 적이 없다"는 점을 강조한 뒤 그럼에도 "어떤 경위로든 편지를 끝까지 지켜내지 못한 것은 변명의 여지없는 제 잘못"이라고 밝혔습니다.



이동연은 "다시는 이런 일 없도록 하겠다"며 실망 끼쳐드려 죄송하다고 글을 마무리했습니다.



이동연은 2022년 뮤지컬 '태양의 꽃'으로 데뷔해 연극 '멘치카', 뮤지컬 '브이 에버 애프터' 등에 출연했습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)