▲ 의사봉 두드리는 조정식 국회의장

조정식 국회의장은 오늘(27일) 2027년도 세입예산안 부수 법률안 49건을 지정해 재정경제기획위원회와 교육위원회 등 소관 상임위원회와 법제사법위원회에 통지했습니다.예산부수법안 중 정부가 제출한 법안은 18건이며, 여야 의원들이 발의한 법안은 31건입니다.법안에는 경기변동에 따른 세수 변동성을 완화하고 청년과 성장동력, 지역, 교육 분야에 투자하기 위해 미래대응기금을 신설하는 내용의 미래대응기금 설치 및 운용 법안이 포함됐습니다.또한 내국세의 20.79%를 교육교부금 재원으로 자동 배정하는 현행 방식을 폐지하고 경제성장률과 학령인구 변화를 반영해 교부금을 산정하는 내용의 지방교육재정교부금법 개정안도 들어 있습니다.조 의장은 세입 증감, 정부예산안 반영 여부 및 소관 상임위 논의 상황과 함께 민생경제 회복과 경제 활성화를 위한 입법 필요성 등을 종합적으로 고려했다고 밝혔습니다.조 의장은 여야가 적극적으로 협의해 헌법이 정한 기한인 12월 2일 내에 세입부수법안과 예산안이 본회의에서 의결되도록 최선을 다해달라고 당부했습니다.국회법에 따르면 국회 예산결산특별위원회와 소관 상임위원회는 예산안과 세입예산안의 부수법안 심사를 11월 30일까지 마쳐야 합니다.기한 내 심사를 마치지 못하면 12월 1일 본회의에 자동 부의됩니다.아울러 예산안이 본회의에 부의되면 예산부수법안들도 자동으로 본회의에 올라갑니다.(사진=연합뉴스)