'대장동 개발비리 의혹'으로 1심에서 실형을 선고받은 민간 업자들 항소심에서 공소청이 항소 기각을 요청했습니다.



오늘(27일) 서울고법 형사6-3부(민달기 김종우 박정제 고법판사) 심리로 열린 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 화천대유자산관리 대주주 김만배 씨, 남욱 변호사, 정영학 회계사, 정민용 변호사 등 5명의 업무상 배임 등 혐의 항소심 결심공판에서 공소청은 이같이 구형했습니다.



검사는 "재판 진행경과를 살펴보면 원심 재판부에서 신중하게 재판을 진행하고 각 피고인 측의 주장을 판단한 다음에 판결했다"며 "항소심에서 각 증인의 증언 내용, 추가 제출 증거 내용을 봤을 때 원심 판단을 뒤집을 만한 사항은 아닌 걸로 보인다"고 했습니다.



그러면서 1심에서 총 190회 공판기일을 진행하면서 증인 48명이 150회에 걸쳐 증언했고, 1심 선고가 나오기 전 마지막 1년 8개월 동안은 재판부 구성에 변동 없이 심리를 이어갔다고 강조했습니다.



피고인들의 주장도 구체적으로 언급하면서 반박했습니다.



정영학 회계사 측이 검사가 USB 자료를 2015년경 자료로 오인하게 했다고 주장하는 것에 대해선 원심 판결문에 '정영학이 충분히 인식한 걸로 보인다'는 내용이 있다고 언급했습니다.



남욱 변호사 측이 추가 증거로 제출하려는 녹취파일과 관련해선 이미 대장동 사건이 문제 된 이후 이뤄진 녹취라는 점을 지적하면서 "남욱과 정민용이 문제가 될 것을 예상했기 때문에 후속조치를 취한 것으로 보인다"고 지적했습니다.



앞서 1심 판결에 대해 공소청은 항소를 포기했고 피고인들만 전원 항소했습니다.



유 전 본부장 등은 대장동 개발 사업과 관련해 화천대유에 유리하도록 공모 지침서를 작성하고, 화천대유가 참여한 성남의뜰 컨소시엄이 우선협상자로 선정되도록 해 공사에 4천895억 원의 손해를 끼친 혐의 등으로 2021년 10월부터 순차 기소됐습니다.



1심은 작년 10월 31일 김 씨에게 징역 8년과 428억 원 추징을 선고했습니다.



대장동 사업을 설계해 처음 시작한 남 변호사와 정 회계사는 각각 징역 4년과 징역 5년을 선고받았습니다.



공사에서 대장동 개발사업을 총괄한 유 전 본부장에게는 징역 8년과 벌금 4억 원, 추징 8억 1천만 원이 선고됐습니다.



남 변호사 추천으로 공사에 들어가 투자사업팀장으로 일한 정 변호사는 징역 6년 및 벌금 38억 원, 추징금 37억 2천200만 원을 선고받았습니다.



1심은 이들의 업무상 배임 혐의를 유죄로 보면서도 공사의 손해액을 특정할 수 없다는 이유로 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 혐의는 무죄로 판단했습니다.



당시 검찰이 항소를 포기하면서 1심에서 무죄가 선고된 혐의에 대해선 2심에서 추가로 다툴 수 없게 됐고, 추징금도 김 씨에 대해 부과된 428억 원이 상한선으로 정해졌습니다.



(사진=연합뉴스)