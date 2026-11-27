리듬체조 국가대표 출신 손연재와 남편 이준효 씨가 고위험 산모와 태아의 치료를 지원하기 위해 연세의료원에 30억원을 후원하기로 했다. 연세의료원은 이 후원금으로 세브란스병원에 '연재태아협진센터'를 세운다.



세브란스병원은 오늘(27일) 연세의료원이 이준효·손연재 부부와 '연세태아협진센터' 설립 및 운영을 위한 기부금 협약을 체결했다고 밝혔다.



이번 후원을 통해 설립되는 센터는 산부인과와 신생아과 등 관련 진료과 의료진이 협력해 고위험 산모와 태아를 위한 체계적인 의료서비스를 제공한다. 또한 고해상도 검사장비와 실시간 공유 솔루션을 활용한 국내·외 원격 협진 시스템을 구축하고, 관련 연구와 산모·가족 지원사업 등을 추진한다.



기부금은 센터의 전문인력 확보, 의료장비 및 시설 확충, 진료·지원 프로그램 개발 등에 사용된다.



손연재 부부는 지난 2022년 결혼 기념 기부를 시작으로 세브란스 어린이병원과 소아·청소년 환자 등을 위해 꾸준히 나눔을 이어왔다. 부부는 어려운 상황에 놓인 산모와 아이들이 적시에 치료를 받고 건강한 삶을 시작하는 데 후원이 작은 힘이 되기를 바란다고 전했다.







<사진 = 세브란스병원 제공>



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)