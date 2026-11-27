▲ 지난해 2월 이스라엘 교도소에서 석방된 팔레스타인 수감자들 (자료화면)

이스라엘 당국이 팔레스타인 수감자들로부터 자백을 받아내기 위해 고문을 공식적으로 용인해왔다고 영국 일간 가디언이 26일(현지시간) 보도했습니다.이스라엘의 비정부기구 고문반대공공위원회(PCATI)는 지난 10년간 팔레스타인 주민들이 이스라엘 국내 정보기관 신베트 심문관들의 고문 자행과 관련해 제기한 42건의 불만 사례를 조사해 이같이 밝혔습니다.문제를 제기한 이들의 4분의 3 이상이 '고문 등 불법적인 방법'을 통해 자백했다고 주장했습니다.10명 중 1명은 고문을 받은 이후 타인에 대해 불리한 진술을 하게 됐다고 털어놨습니다.이스라엘 당국에 붙들린 팔레스타인 주민들은 수면 박탈, 뺨 때리기, 발로 차기 등 신체적 폭력이나 협박, 성폭력, 고통스러운 자세로 구금당하기 등을 당해왔다고 수년간 일관되게 진술해왔다고 PCATI는 전했습니다.PCATI의 사리 바시 사무총장은 "이스라엘 법률 체계는 자백 내용의 진위와 관계없이 자백을 강요하는 수단으로써 고문을 공식적으로 용인한다"고 지적했습니다.신베트 공식 기록에도 이런 학대 행위가 일부 기록됐는데, 이에 따르면 2019년 2월 체포됐던 팔레스타인 변호사의 경우 27.5일, 약 660시간 구금돼있는 동안 552시간 넘게 심문을 받았으며 한 번은 거의 48시간 연속 지속됐다고 합니다.신베트 감찰 조직에는 2001년부터 2024년까지 고문 관련 1천680건의 신고가 접수됐으나 기소로 이어진 사례가 단 한 건도 없다고 가디언은 짚었습니다.지난 3월 이스라엘 의회(크네세트)는 요르단강 서안에서 테러 혐의로 유죄 판결을 받은 팔레스타인인을 사형에 처할 수 있도록 하는 논쟁적인 법안을 통과시킨 바 있습니다.이 법은 군사법원에서 테러 행위로 유죄 판결을 받은 서안 거주자에게 '교수형'을 기본 형량으로 규정합니다.이스라엘 시민권자나 거주자는 민간 법원에서 재판받지만, 팔레스타인인들은 군사법원에서 재판받기 때문에 이 법은 사실상 팔레스타인인만을 겨냥한다는 비판을 받습니다.(사진=AP, 연합뉴스)