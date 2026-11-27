엘살바도르의 초대형 감옥 세코트가 중남미 우파 지도자들의 '성지'가 되고 있습니다. 최근 현지 언론에 따르면 중남미 우파 지도자들은 세코트를 잇달아 방문하고, 이를 벤치마킹한 '메가 감옥' 건설에 적극적으로 뛰어들고 있는데요.



우파 지도자인 라우라 페르난데스 코스타리카 대통령이 지난달 16일 세코트를 시찰한 데 이어 게이코 후지모리 페루 대통령도 같은 달 29일 세코트를 둘러봤습니다.



갱단과의 전쟁 중인 아이티의 정부 대표단도 지난 18일 세코트를 방문했습니다. 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령은 당선인 신분이었던 올해 1월 현지를 찾기도 했습니다.



세코트를 모방한 감옥들도 유행처럼 번지고 있습니다. 2023년 세코트가 완공된 이후 온두라스, 코스타리카, 페루, 에콰도르, 파나마, 콜롬비아, 과테말라 등이 잇따라 초대형 교도소 건립 계획을 발표했습니다.



(구성 : 양현이, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)