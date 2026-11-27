▲ 창원지방법원

노래주점 유흥접객원으로 일하면서 결혼을 미끼로 주점 손님에게 수천만 원을 뜯어낸 40대가 실형을 선고받았습니다.창원지법 형사4단독 석동우 판사는 사기 혐의로 기소된 40대 A 씨에게 징역 1년을 선고했다고 27일 밝혔습니다.또 피해자에게 편취금 7천760만 원을 지급하라고 명령했습니다.A 씨는 2024년 6월 경남 창원시 성산구 상남동 한 노래주점에서 유흥접객원으로 일하다가 알게 된 주점 손님 B 씨로부터 결혼을 미끼로 같은 해 8월까지 22회에 걸쳐 7천760만 원을 계좌로 송금받아 편취한 혐의를 받고 있습니다.그는 B 씨에게 "빚이 1천500만 원 정도 되는데 그 돈을 보내주면 일을 하지 않을 수 있다"며 "돈을 빌려주면 차용증을 쓰고, 공증도 서겠다"고 말했습니다.또 B 씨와 만나면서 향후 결혼할 것처럼 메시지를 보내는 등 행동을 한 것으로 확인됐습니다.실제로 A 씨는 B 씨와 결혼할 의사가 전혀 없었고, 돈을 갚을 의사나 능력도 없었던 것으로 파악됐습니다.재판부는 "범행 내용과 편취 금액 등에 비춰 죄질이 좋지 않고, B 씨가 엄벌을 탄원하고 있다"면서도 "범행을 인정하고 반성하는 태도를 보이는 점을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.다만 재판부는 합의 기회를 부여하기 위해 법정구속은 하지 않는다고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)