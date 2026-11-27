▲ 일본 국기 (자료화면)

일본 정부가 잇따르는 사이버 공격에 대응하기 위해 피해가 우려되는 기업에 먼저 접촉해 보안 대책을 독려하는 전담 조직을 신설했습니다.일본 정부는 오늘(27일) 국가사이버총괄실(NCO) 산하에 수십 명 규모의 '아웃리치팀'(선제 지원팀)을 출범시켰습니다.이 팀은 국내외 사이버 위협을 분석해 공격 징후를 포착하고 기업에 필요한 대응책을 조언하는 역할을 맡습니다.후루카와 도시하루 사이버안보담당상은 각의(국무회의) 후 기자회견에서 "공격 위협으로부터 국가와 국민, 사회·경제 활동을 지키기 위해 전력으로 대응하겠다"고 강조했습니다.신설 조직은 동맹국·우방국과 협력해 사이버 위협 정보를 수집하고, 공격받을 가능성이 큰 기업을 특정합니다.이어 기업 시스템과 네트워크 내부의 수상한 움직임을 정밀 추적해 외부로 드러나지 않은 해킹 흔적을 조기에 찾아낼 계획입니다.또 기업 시스템의 취약성이 방치된 경우가 확인되면 보안 조치 마련 등도 권고합니다.사고 발생 시 국민 생활에 큰 타격을 줄 수 있는 기간·중요 인프라 관련 기업과는 적극적으로 접촉해 주의를 환기할 방침입니다.(사진=게티이미지)