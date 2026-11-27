▲ 이재명 대통령과 최휘영 문화체육관광부 장관

이재명 대통령은 27일 11·23 개각과 관련, 최휘영 문화체육관광부 장관이 인사를 기습 통보받았다는 보도가 사실과 다르다며 공개적으로 정정을 요구했습니다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "확인 안 된 기사를 쓰고 그에 기초해서 한 잘못된 주장은 그들에겐 큰 의미 없는 것이겠지만, 인사권자인 대통령이나 국무총리, 인사대상자인 최 장관님에겐 명예와 평판을 훼손하는 중대한 문제"라고 썼습니다.이어 "좋은 직장 버려두고 나라를 위해 장기간 헌신한 최 장관님에게 감사와 격려는 못 할망정 명예를 훼손해서야 되겠느냐"며 "객관적 사실에 맞춰 정정해 주시기를 바란다. 그게 인간 세상에서 최소한의 도리 아닐까 싶다"고 했습니다.앞서 한 언론은 최 장관이 대중문화교류위원회 전체회의를 주재하던 도중 기습적으로 인사 통보를 받았다고 보도했습니다.최 장관은 그러나 엑스를 통해 "사실과 전혀 다른 왜곡된 기사"라며 "이미 사의를 표명했고 개각 대상임을 한참 전부터 알고 있었다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)