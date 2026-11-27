▲ 젠슨 황과 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시각 어제(26일) 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀를 둘러싼 국가안보 우려에 관해 "제가 알고 있는 정보와 판단에 따르면, 그에게는 전혀 문제가 없다고 생각한다"며 거듭 황 CEO를 옹호했습니다.블룸버그 통신에 따르면 트럼프 대통령은 어제 플로리다주 마러라고 자택에서 기자들과 만나 이같이 밝혔습니다.어떤 정보를 갖고 있느냐는 거듭된 질문에는 "내가 가진 정보인데, 아주 많은 정보"라고만 답하며 구체적인 내용은 밝히지 않았습니다.트럼프 대통령은 엔비디아가 황 CEO의 복귀를 발표한 이후 그와 대화하지는 않았지만 향후 대화할 것으로 생각한다고 말했습니다.그는 "내가 그와 이야기했을 때 그는 복귀하게 된 것을 매우 기뻐했다"며 "그는 이를 자신의 두 번째 임기라고 부른다"고 전했습니다.황 CEO는 중국 스파이로 의심되는 여성 등과 혼외 관계를 맺었다는 의혹이 불거지면서 CEO직에서 물러났다가, 트럼프 대통령의 개입으로 이번 주 초 복귀했습니다.트럼프 대통령은 엔비디아 이사회에 직간접적으로 황 CEO의 복귀를 요청했으며, JD 밴스 부통령에게도 이사회를 설득하도록 했습니다.트럼프 대통령의 이러한 행보는 공화당과 민주당 양측에서 광범위한 비판을 불러일으켰습니다.의원들은 황 CEO와 트럼프 행정부의 관계를 조사하겠다는 입장입니다.황 CEO는 다음 달 1일 하원에서 비공개 증언을 하고 3일에는 상원에서 공개 증언에 나설 예정입니다.트럼프 대통령은 황 CEO의 복귀에 대한 시장의 반응도 긍정적이라면서 "나는 우리나라를 위해, 나아가 세계를 위해 정말 훌륭한 일을 했다고 생각한다"고 자평했습니다.엔비디아 주가는 황 CEO의 복귀가 발표된 지난 23일 31% 넘게 급등했으나 이후 이틀간 9.5% 이상 하락했습니다.트럼프 대통령은 내달 4일 애리조나주에서 열리는 대만 TSMC의 반도체 생산시설 증설 착공식에 참석할 예정입니다.그는 황 CEO의 동행 여부에 대해서는 생각해보지 않았다면서도 "그를 데려간다면 기쁠 것 같다"라고 말했습니다.