▲ 2025-2026시즌 남자배구 삼성화재 소속 당시 미힐 아히

남자 프로배구 KB손해보험이 리누스 베버(등록명 리누스)를 보내고 네덜란드 국가대표 출신 아포짓 스파이커 미힐 아히(28·등록명 아히)를 영입했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.KB손보는 "시즌 초반 순위 경쟁과 분위기 쇄신을 위해 신속하게 교체를 단행했으며, 아히는 행정 절차를 마무리하는 대로 선수단에 합류해 본격적으로 손발을 맞출 예정"이라고 설명했습니다.아히에게 KB손보는 V리그에서 세 번째 팀입니다.2024-2025시즌 우리카드의 첫 외국인 주장을 맡아 6경기에서 156점을 올렸으나 왼쪽 발목을 다쳐 팀을 떠났습니다.지난 시즌엔 삼성화재 유니폼을 입고 정규리그 35경기에서 729점을 올려 득점 5위에 올랐습니다.아히는 최근 타이완 리그에서 공격 성공률 55%를 기록했고 서브 에이스 부문 2위에 올랐습니다.KB손보는 최근 아시아 쿼터로 영입한 인도네시아 국가대표 보이 아르네즈 아라비(등록명 보이)에 이어 아히의 가세로 서브가 한층 강해질 것으로 기대합니다.(사진=연합뉴스)