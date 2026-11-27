▲ 의정부시, 서류상 사망자였던 노숙인 민관협력으로 신분 회복
경기 의정부시는 오늘(26일) 의정부시 희망 회복종합지원센터에서 서류상 사망자였던 노숙인 A 씨의 주민등록 재등록과 신분 회복을 축하하는 기념식을 열었습니다.
A 씨는 25년 전 가족들과 크게 다툰 뒤 집을 나와 지인의 사업장에서 일하며 생계를 유지해 왔습니다.
그러나 2024년 연고자의 실종선고 청구와 실종 기간 만료 등으로 지난해 법률상 사망 처리됐습니다.
이런 사실을 모르고 지내던 A 씨는 주민센터를 방문했다가 자신이 서류상 사망자가 됐다는 사실을 알게 됐습니다.
이후 신분 회복 절차를 밟으려 했으나 퇴사 후 이어진 생활고로 행정 절차 진행에 어려움을 겪던 중 올해 5월 센터의 문을 두드렸습니다.
앞서 2023년에도 노숙인의 신분 회복을 지원한 경험이 있는 센터는 A 씨를 보호하는 한편, 주민등록 재등록에 필요한 행정 절차를 신속히 진행했습니다.
주민센터와 의정부경찰서를 통해 A 씨의 신원과 생존 여부를 재확인했으며, 시 복지정책과의 행정 지원으로 A 씨는 의료급여 대상자로 책정되고 사회 복지 전산 번호를 부여받았습니다.
이후 대한법률구조공단의 도움을 받아 실종선고 취소 소송을 진행한 끝에 최근 실종선고 취소가 확정됐습니다.
A 씨는 기념식에서 "사망 처리됐다는 사실에 당황했지만, 센터와 의정부시의 도움으로 신분을 회복할 수 있게 돼 감격스럽다"고 소회를 밝혔습니다.
정성윤 센터장은 "의정부시의 적극적인 행정 지원 덕분에 좋은 결과를 얻을 수 있었다"며 "누구나 마땅히 누려야 할 시민의 권리를 되찾게 된 것을 진심으로 축하드린다"고 전했습니다.
김원기 시장은 "민과 관이 힘을 모아 한 시민이 새로운 삶을 시작할 수 있도록 도운 뜻깊은 사례"라며 "앞으로도 센터와 지속해 협력해 노숙인들이 자립할 수 있는 사회 환경을 조성해 나가겠다"고 말했습니다.
센터는 임시 주거지 제공과 일상생활 지원 등 사례관리를 통해 A 씨가 안정적인 주거를 마련할 수 있도록 돕고 있습니다.
A 씨는 사례관리 종결 후 지역자활센터의 자활사업에 참여해 경제 활동을 이어갈 예정입니다.
(사진=의정부시 제공, 연합뉴스)
댓글