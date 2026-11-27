▲ 의정부시, 서류상 사망자였던 노숙인 민관협력으로 신분 회복

경기 의정부시는 오늘(26일) 의정부시 희망 회복종합지원센터에서 서류상 사망자였던 노숙인 A 씨의 주민등록 재등록과 신분 회복을 축하하는 기념식을 열었습니다.A 씨는 25년 전 가족들과 크게 다툰 뒤 집을 나와 지인의 사업장에서 일하며 생계를 유지해 왔습니다.그러나 2024년 연고자의 실종선고 청구와 실종 기간 만료 등으로 지난해 법률상 사망 처리됐습니다.이런 사실을 모르고 지내던 A 씨는 주민센터를 방문했다가 자신이 서류상 사망자가 됐다는 사실을 알게 됐습니다.이후 신분 회복 절차를 밟으려 했으나 퇴사 후 이어진 생활고로 행정 절차 진행에 어려움을 겪던 중 올해 5월 센터의 문을 두드렸습니다.앞서 2023년에도 노숙인의 신분 회복을 지원한 경험이 있는 센터는 A 씨를 보호하는 한편, 주민등록 재등록에 필요한 행정 절차를 신속히 진행했습니다.주민센터와 의정부경찰서를 통해 A 씨의 신원과 생존 여부를 재확인했으며, 시 복지정책과의 행정 지원으로 A 씨는 의료급여 대상자로 책정되고 사회 복지 전산 번호를 부여받았습니다.이후 대한법률구조공단의 도움을 받아 실종선고 취소 소송을 진행한 끝에 최근 실종선고 취소가 확정됐습니다.A 씨는 기념식에서 "사망 처리됐다는 사실에 당황했지만, 센터와 의정부시의 도움으로 신분을 회복할 수 있게 돼 감격스럽다"고 소회를 밝혔습니다.정성윤 센터장은 "의정부시의 적극적인 행정 지원 덕분에 좋은 결과를 얻을 수 있었다"며 "누구나 마땅히 누려야 할 시민의 권리를 되찾게 된 것을 진심으로 축하드린다"고 전했습니다.김원기 시장은 "민과 관이 힘을 모아 한 시민이 새로운 삶을 시작할 수 있도록 도운 뜻깊은 사례"라며 "앞으로도 센터와 지속해 협력해 노숙인들이 자립할 수 있는 사회 환경을 조성해 나가겠다"고 말했습니다.센터는 임시 주거지 제공과 일상생활 지원 등 사례관리를 통해 A 씨가 안정적인 주거를 마련할 수 있도록 돕고 있습니다.A 씨는 사례관리 종결 후 지역자활센터의 자활사업에 참여해 경제 활동을 이어갈 예정입니다.(사진=의정부시 제공, 연합뉴스)