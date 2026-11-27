▲ FIFA 본부

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▲ AFC

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▲ 대한축구협회

국제축구연맹(FIFA)과 아시아축구연맹(AFC)이 대한축구협회 회장 선거와 정관 개정 문제를 논의하기 위해 다음 주 서울에 공동대표단을 보냅니다.축구계에 따르면 FIFA와 AFC는 그제(25일) 축구협회에 공동으로 서한을 보내 다음 달 4∼5일 서울로 대표단을 파견해 축구협회 관계자, 축구협회 총회 구성원, K-축구혁신위원회(K-혁신위) 위원들을 만나겠다고 알렸습니다.엘칸 맘마도프 FIFA 회원협회 담당 최고책임자와 바히드 카르다니 AFC 회원협회 담당 사무차장 명의로 보낸 서한에서 FIFA와 AFC는 "이번 공동 방문은 KFA(축구협회) 정관 개정 계획과 신임 KFA 회장 선거와 관련해 FIFA와 AFC가 전달한 권고사항 및 의견에 관해 논의하고, 관련 이해관계자들의 의견을 청취함으로써 공통으로 지지받을 수 있고 지속가능한 향후 방안을 모색할 기회가 될 것"이라고 밝혔습니다.이어 "이러한 의견 교환은 향후 KFA의 규정 체계가 한국 축구의 필요와 특수한 상황을 적절히 반영하는 동시에, FIFA와 AFC의 건전한 거버넌스 원칙 및 규정상 요구사항에도 부합하도록 하는 데 특히 중요한 의미가 있을 것"이라고 강조했습니다.정부와 대한체육회 측과의 면담도 희망했습니다.FIFA·AFC는 "FIFA, AFC 공동대표단이 체육 관련 업무를 담당하는 정부 관계자와 대한체육회 관계자를 면담하는 것도 유익할 것으로 생각한다"며 축구협회에 협조를 요청했습니다.FIFA는 지난 8월 정부 주도로 만들어져 한국 축구 거버넌스 개혁 작업을 해온 K-혁신위 활동에 대한 정보 제공을 요청한 뒤 9월 둘째 주에 직접 축구협회를 찾아 현장 점검을 할 예정이었지만 내부 사정으로 미룬 바 있습니다.FIFA는 K-혁신위 주도의 거버넌스 개혁 작업에 '제3자 개입 금지' 규정 위반 소지가 있다고 인식하는 것으로 전해졌습니다.축구협회 관계자는 "미뤄졌던 FIFA·AFC 방문이 이번에 이뤄지는 것"이라면서 "최근 두 단체가 보낸 권고 사항에 대한 점검도 이뤄질 거로 본다"고 말했습니다.FIFA와 AFC는 이달 초에도 축구협회에 공동 서한을 보내 협회가 K-혁신위의 권고에 따라 추진해 온 선거 제도 개혁안에 대한 우려를 표명했습니다.축구협회는 혁신위 권고를 수용해 회장 선거인단을 2만 명 정도로 늘리는 방향으로 차기 선거를 준비해왔는데, FIFA는 대규모 온라인 투표 방식과 관련해 비밀투표 원칙 훼손 우려 등을 지적했습니다.또 각 대표 집단을 확대한 총회 중심의 선거 제도로의 개편도 권고했습니다.FIFA가 K-혁신위의 결과물에 대해 명시적인 반대 의사를 밝히면서, 축구협회가 계획했던 연내 회장 선거는 무산된 상태입니다.현행 규정상 축구협회가 새 회장을 뽑아야 하는 시한은 내년 3월까지입니다.유승민 대한체육회장은 지난 24일 소셜 미디어에 FIFA·AFC의 서한에 "대한체육회 정관상 권한 및 회원 단체 운영체계와 충돌할 소지가 있는 권고사항들이 포함돼 있었다"며 불편한 심기를 드러내기도 했습니다.축구협회는 정몽규 전 회장이 지난 7월 물러난 뒤 리더십 공백이 이어지고 있습니다.(사진=게티이미지, AFC 제공, 연합뉴스)