[SBS 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 이현식 SBS 선임기자

--------------------------------------------



● 이슈대담



이현식 / SBS 선임기자

"中 확보하지 않아야 할 반도체 물량 넘겨줘서 문제"

"트럼프, 기술 기밀 넘겨줬다는 증거는 없다고 주장"

"미국의 기록적 성장, AI 투자 영향 커"

"젠슨 황 없이 AI 논하기 힘들어"

"젠슨 황 '순환금융' 중앙은행 총재같은 역할"

"트럼프, 젠슨 황 없이는 상황 관리 안 된다 판단"

"젠슨 황 복귀 놓고 트럼프 내각 충성파와 원칙파 갈등"

"미중 경쟁서 미국이 우위 점하는 게 AI 기술"

"공화당의 압도적 패배‥뒷일 생각할 수밖에 없어"

"민주 워런 의원과 공화 은퇴 임박 의원들, 젠슨 황 몰아붙일 것"

"AI 관련 큰 사업 있는 머스크, 조연으로 봐야"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.