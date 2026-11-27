▲ 김정관 산업통상부 장관이 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 응우옌 타잉 응이 베트남 당 중앙정책전략위원장과 만나 면담하고 있다.

김정관 산업통상부 장관이 초광역특구법에서 논의 중인 연구개발 인력의 주 52시간제 특례 적용 필요성을 거듭 강조했습니다.김 장관은 오늘(27일) 자신의 페이스북 글에서 "국민들에게 더 오래 일하자고 요구하는 것이 아니다"라며 "중국의 장시간 노동 관행을 따라가자는 것은 더더욱 아니다"라고 설명했습니다.또 노동특례의 적용 대상이 '특구 내 첨단산업에 종사하는 고액 연봉의 전문 연구개발 인력'으로 한정돼 있으며 이들에게 노동시간의 자율성과 유연성을 높이자는 취지라고 김 장관은 설명했습니다.김 장관이 노동특례 도입을 거듭 역설하는 배경에는 중국의 기술개발과 혁신의 속도에 대한 위기감이 자리 잡고 있습니다.김 장관은 "첨단산업 기술개발의 결정적인 순간을 놓치면 수년간의 노력과 투자가 물거품이 되고 산업이 경쟁력을 잃으면 좋은 일자리를 지키기도, 새로운 일자리를 만들기도 어렵다"고 적었습니다.노동자의 건강권 침해 문제에 대해서는 연구자 본인의 자발적 선택을 전제로 충분한 휴식과 건강권, 정당한 보상을 보장하는 제도적 장치를 함께 마련하겠다고 김 장관은 설명했습니다.(사진=산업통상부 제공, 연합뉴스)