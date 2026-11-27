[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장
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● "복당해도 재징계" ~ ● "우재준 자르려" 추가 폭로
한민수 / 더불어민주당 최고위원
"장동혁, 당원들 못 움직이게 쐐기를 박은 것"
"장동혁·한동훈 같은 당에 있기 힘들어"
"국힘 의원 총회 열려도 조작징계 의혹 꺼낼지 의문"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"장동혁 거짓말만으로도 사과해야"
"한동훈 법적대응 시 당원 게시판 다시 파묘될 수도"
"내년 전당대회 때 바로잡을 기회 있어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] "복당해도 재징계"…장동혁 '강경' 대응
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