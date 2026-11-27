[SBS 뉴스브리핑]



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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장

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● 최민희 '징계 수위' 촉각



한민수 / 더불어민주당 최고위원

"최민희, 김민석 둘 다 윤리심판원서 논의 될 듯"

"김민석 당원투표에 심대한 영향 미쳤다면 매듭지어야"

"당원과 국민들이 납득할 만한 합리적 판단 나올 것"

"민주당엔 친청과 친석은 있어도 비명 친명은 없어"



김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"최민희 중징계 예상"

"최민희 당원자격정지 시 총선 공천에 지장"

"김민석 징계 청원 논의 여부 따라 친청계 대응 준비할 것"

"김민석 징계 청원과의 형평성에 따라 민주당 후폭풍 다를 것"



● 징계 '후폭풍' 예고



한민수 / 더불어민주당 최고위원

"3자 비밀연합 허위주장이면 제기한 사람이 책임져야"

"친석계 사람들이 사실을 왜곡하려는 게 본질"

"김민석 잘못에 대한 사과와 책임 이행 선행돼야"



김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"정청래, 석계 리더십 문제 삼겠다는 걸로 보여"

"정청래, 최민희 징계 관련은 한쪽 팔 내줄 듯"

"정청래 이 대통령과 직접 각 세우지 않을 것"





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