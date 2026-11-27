청주의 한 초등학교에서 학생이 담임 교사를 폭행하는 영상이 언론사 등에 유포된 것과 관련해 경찰이 학교 관계자들에게 혐의가 없다고 보고 내사를 종결했습니다.



청주 상당경찰서는 가해 학생의 학부모가 학교 교장과 교감, 학생부장 등을 상대로 진정서를 낸 사건을 내사 종결했다고 밝혔습니다.



학부모는 정보통신망법상 명예훼손과 개인정보보호법 위반 등의 혐의로 진정서를 냈습니다.



앞서 지난 9월 2일 가해 학생인 A 양이 교실에서 교사 B 씨의 머리채를 잡고 폭행하는 장면이 담긴 영상이 언론을 통해 보도됐습니다.



이에 A 양의 학부모는 학교 관계자들이 영상을 유출한 것으로 의심된다며 교장 등을 상대로 진정서를 제출했습니다.



해당 영상은 교실 안에서 스마트폰으로 촬영된 것으로 추정됩니다.



영상에는 A 양이 B 씨에게 발길질하거나 머리채를 잡고 폭행하는 장면 등이 고스란히 담겼습니다.



경찰은 해당 영상이 A 양의 명예를 훼손할 목적보다는 교권 침해 실태를 알리기 위해 언론사 등에 제보된 것으로 보는 것이 타당하다고 판단했습니다.



또, 언론을 통해 일반에 공개된 영상은 모자이크 처리가 돼 있었다는 점도 고려했습니다.



교실에 있었던 학생 등의 휴대전화를 확인해 정확한 유포 경위를 파악해야 할 정도로 사안이 중대하지는 않다고 봤습니다.



A 양은 지난 9월 2일 오전 8시 40분쯤 청주의 한 초등학교 교실에서 B 씨를 발로 걷어차거나 주먹으로 머리와 얼굴을 때린 혐의로 경찰 조사를 받고 있습니다.



당시 A 양은 양극성 장애 관련 약물 복용을 중단한 상태였습니다.



A 양은 배부받은 시험지가 더럽다며 B 씨에게 욕을 했다가 귀가 조처를 받았습니다.



이튿날 B 씨가 시험을 다시 치르겠다고 안내하자 폭행한 것으로 전해졌습니다.



A 양의 학부모는 B 씨가 당시 자녀에게 낙서가 돼 있는 시험지를 배부한 뒤 교체 요구를 받고도 바꿔주지 않았다고 주장했습니다.



또 B 씨가 오히려 언성을 높였다며 아동학대 혐의로 B 씨를 고소한 상태입니다.



(사진=연합뉴스)