▲ 더불어민주당 한병도 원내대표

한병도 민주당 원내대표가 국민의힘이 미래대응기금을 두고 '예산 내란'이라고 한 데 대해 "막말까지 서슴지 않는, 말의 무게도 역사의 엄중함도 잊은 무책임한 언사"라고 지적했습니다.한 원내대표는 오늘(27일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "윤석열 내란의 책임을 외면하면서 미래를 위한 예산에 내란 딱지를 붙이다니, 국민의힘은 염치도, 양심도 없나"라며 이같이 말했습니다.한 원내대표는 "예산 심사를 보이콧하고 장외로 뛰쳐나가 처리를 지연시킨 것은 다름 아닌 국민의힘"이라면서 "예산안 법정 처리 시한(다음 달 2일)이 닷새밖에 남지 않은 상황에서 정쟁으로 허비할 시간이 1초도 없다"고 강조했습니다.이어 한국은행이 전날 기준금리를 3.25%로 인상한 것을 언급하며 "가계의 이자 부담이 더 커질 것으로 우려되는 만큼 민주당은 일자리, 금융, 주거 지원부터 사회안전망 확충까지 필요한 예산을 빠짐 없이 챙기겠다"고 했습니다.그러면서 "정부와 함께 필요한 민생 예산을 반영하고 12월 2일 법정시한 내에 내년도 예산안을 반드시 처리하겠다"고 밝혔습니다.한편 한 원내대표는 이재명 대통령이 지난 25일 은평구 신혼부부용 매입 임대 주택을 찾아 공공임대 주택 입지와 품질을 개선하겠다고 한 데 대해 "공적 주택으로의 패러다임 전환 선언"이라고 평가했습니다.한 원내대표는 "신축 매입 임대로 당장의 공급 공백을 메우고 공공택지 개발과 재건축, 재개발에도 속도를 내겠다"며 "새로 공급되는 주택이 무주택 가구에 돌아가도록 분양 전환 제한도 법으로 분명히 하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)