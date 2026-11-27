▲ 더불어민주당 김민석 대표가 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 의사봉을 두드리고 있다.

김민석 민주당 대표가 국회 국방위가 청해부대의 임무 구역 확대를 골자로 한 파견연장 동의안을 의결한 것을 두고 "이번 연장은 우리 선박이 실제로 오가는 항로에 맞춰 보호 범위를 현실화하는 시급한 조치"라고 평가했습니다.김 대표는 오늘(27일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "올해 말에 (청해부대) 파견 기한이 종료되면 우리 선박이 오가는 주요 항로에서 대응 역량이 약화할 것이다, 청해부대 파견 연장은 우리 국민과 선박의 안전에 필수적 책무"라며 이같이 밝혔습니다.김 대표는 파견연장 동의안에 전쟁 불개입, 파견 장병 안전 최우선, 자위권 준수의 부대 의견이 명시된 데 대해 "청해 부대의 모든 임무는 전쟁에 개입하지 않는다는 확고한 원칙 아래 수행된다"고 강조했습니다.그러면서 "작전 목적 역시 우리 국민의 생명과 안전, 우리 선박과 해양 해상 수송로 보호로 엄격히 한정된다"면서 "지휘권 역시 우리 군이 독자적으로 행사하며 국회 동의 없이는 정해진 임무에서 단 한 걸음도 벗어나지 않을 것"이라고 말했습니다.김 대표는 "국회는 남은 절차를 책임 있게 마무리하겠다"며 "더 촘촘하고 안전한 보호망으로 우리 선박과 해상 수송로의 안전에 한 치의 공백도 없게 하겠다"고 덧붙였습니다.한편 김 대표는 한국은행이 어제 기준금리를 3.25%로 인상한 데 대해 "금리 인상은 서민 부담을 가중하는 요인으로 작용할 수 있다"고 지적했습니다.김 대표는 "소비 심리를 살리기 위한 더 적극적인 재정 역할도 필요하고, 소상공인과 자영업자들의 부담을 덜어주는 금융 정책도 필요하다"며 "모든 당력을 동원해 서민과 중산층의 삶을 개선하는 민생 정치에 올인하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)