▲ 전재수 부산시장

경찰이 6·3 지방선거와 관련해 허위사실 유포 등 공직선거법 위반 혐의로 고발됐던 전재수 부산시장을 불송치했습니다.부산경찰청 반부패경제범죄수사대는 전 시장의 공직선거법 위반(허위사실 공표) 등 혐의 고발 사건 2건을 지난 25일 불송치 종결 처리했다고 밝혔습니다.경찰의 이번 결정은 공소시효인 오는 12월 3일을 8일 앞둔 시점에 이뤄졌습니다.앞서 국민의힘 부산시당은 이번 지방선거에서 전 시장이 '해양수산부 장관 시절 사직야구장 재건축 예산을 증액시켰다.바다 돔야구장 건설을 위한 검토를 마쳤고, 관련 기관 협의를 했다'는 취지로 발언한 것이 허위 사실이라며 고발했습니다.국민의힘 측은 국회 예산결산특별위원회 질의응답과 문화체육관광부, 해양수산부, 부산항만공사에서 받은 답변서를 그 근거로 들었습니다.국민의힘 박형준 부산시장 후보 선거대책위원회도 지방선거 공개 토론회에서 전 시장이 당시 박 후보 배우자가 운영하는 조현화랑을 겨냥해 반복 제기한 음해성 의혹 발언이 허위사실 유포와 업무방해에 해당한다며 고발했습니다.경찰 관계자는 "불송치 종결 처리는 관련법의 구성요건 검토 등에 이어 검사와 협의한 결과"라고 설명했습니다.국힘 부산시당 측은 경찰의 이번 결정에 대해 이의신청을 제기할 것으로 알려졌습니다.(사진=부산시 제공, 연합뉴스)