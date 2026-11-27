▲ 타이완 국기 (자료화면)

타이완해협을 둘러싼 군사적 긴장이 고조하는 가운데 타이완 법원이 중국에 포섭돼 스파이 활동을 한 퇴역 군인에게 징역 6년을 선고했습니다.27일 연합보 등 타이완언론에 따르면 타이완 고등법원 타이난 분원은 전날 지난해 체포돼 국가안전법과 '부패방지법' 위반 혐의로 기소된 퇴역 중사 마모 씨에 유죄를 선고했습니다.판결에 따르면 마 씨는 타이완 해군 중사로 퇴역한 이후 업무차 중국을 방문했다가 중국 정부 관리에게 포섭됐습니다.중국 측은 2008년 마 씨에게 타이완 해양위원회(해양수산부 격)와 산하 해순서(해경) 현직 관계자를 포섭해 기밀 서류를 수집하도록 지시했습니다.이에 따라 마 씨는 퇴역 소장인 왕모 씨, 해순서 위모 과장에게 뇌물 제공하며 포섭을 시도했지만 실패했습니다.마 씨는 수사 과정에서 범행 일체를 자백한 것으로 알려졌습니다.법원은 그가 사익을 위해 중국을 위한 타이완인 포섭에 나서고 타이완 내 조직 발전과 공무상 기밀문서 수집을 위해 뇌물을 공여했다면서 국가안보와 사회적 안정에 대한 심각한 위해를 끼쳤다고 지적했습니다.타이완에서 2016년 독립 성향의 차이잉원 총통이 취임한 이후 양안(중국과 타이완) 관계가 냉각되면서 간첩 혐의로 체포되는 군인들이 늘고 있습니다.2023년 12월에는 중국으로부터 공작금을 받은 뒤 전쟁이 나면 투항하겠다고 서약한 육군 고위급 장교에게 징역 7년 6개월이 선고됐습니다.