▲ 국민의힘 장동혁 대표가 27일 국회 의원회관에서 당협위원장 연구모임이 주최한 '이재명 탈옥법 국민이 심판한다' 세미나에 참석해 발언하고 있다.

국민의힘은 오늘(27일) 정부·여당의 이른바 조작기소 특검법 시행과 조희대 대법원장 탄핵 추진에 맞서 "법원과 국민이 움직여 이재명 대통령의 재판을 재개시켜야 한다"고 공세를 이어갔습니다.장동혁 대표는 이날 국민의힘 박준태 의원과 당협위원장 연구모임이 개최한 '이재명 탈옥법 국민이 심판한다' 세미나에 참석해 "법원을 깨워 재판을 재개하고, 국민을 깨워 이재명을 탄핵시켜야 한다"고 말했습니다.장 대표는 "법원이, 사법부가, 법관이 맨 앞에서 움직이는 것을 우리는 본 적이 없다. 늘 맨 뒤에서, 맨 마지막에 움직였다"며 "우리가 움직이고 법원과 사법부를 깨워야 움직이기 시작할 것"이라고 말했습니다.그러면서 "지금 우리가 할 수 있는 것은 국민을 깨워서 이재명을 탄핵시키는 것"이라며 "거기서 끝나는 것이 아니라 총선에서 압승하고, 정권을 교체하고, 이재명이 무너뜨린 이 대한민국을 다시 바로 세우는 것"이라고 덧붙였습니다.정희용 사무총장은 이날 원내대책회의에서 "대법원장 탄핵에 반대하는 답변이 48%, 이재명 대통령의 재판 재개가 필요하다는 응답이 59%에 이르는 여론 조사 결과가 이미 국민의 뜻을 보여주고 있다"며 "지금 국민이 원하는 것은 특검도, 대법원장 탄핵도 아닌 민생을 돌보고 경제를 살리는 데 온 힘을 쏟는 정부와 여당의 모습"이라고 말했습니다.이어 "어제 민주당 원내대표는 '탄핵 대상이 사법부 전체가 아닌 대법원장 한 사람'이라고 주장했다"며 "그러나 그 말을 곧이곧대로 믿을 국민이 과연 어디 있겠냐"고 덧붙였습니다.김태규 원내수석대변인은 논평에서 사법 독립에 대해 논의하기 위해 오는 30일 진행되는 전국법관대표회의와 관련, "법관대표회의는 일부 연구회 출신 판사들이 아니라 전체 법관들의 목소리를 제대로 대표해야 한다"며 "30일에도 침묵한다면 국제인권법연구회를 비롯한 좌파 연구회의 대변인, 좌파의 홍위병이라는 오명을 벗기 어렵다"고 말했습니다.또 민주당이 창원지법 판사들의 대법원장 탄핵 추진 비판에 '심히 유감'이라고 반응한 데 대해 "판결을 이유로 법관을 탄핵하고, 탄핵에 반대한 판사를 정당이 훈계하는 나라에서 재판의 독립은 지켜질 수 없다"고 지적했습니다.국민의힘은 또 11·23 개각 등에 대해 "법무부·행안부·문체부 장관 인사는 한 마디로 '이재명 탈옥 지원 TF 삼각 편대' 개각" (김승수 원내수석부대표)이라면서 공세를 이어갔습니다.(사진=연합뉴스)