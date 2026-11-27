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프로야구 시민구단 울산 웨일즈가 지역에서 성장한 선수를 우선 선발하는 '울산 쿼터'를 처음 적용해 오른손 투수 이강혁(23)과 박동규(18)를 영입했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.이강혁(189㎝·80㎏)은 울산제일중과 울산공고를 거쳐 수성대를 졸업했고, 박동규(179㎝·83㎏)는 원주중을 거쳐 울산BC에서 뛰었습니다.두 선수는 2027시즌 울산 쿼터로 나란히 프로 무대에 첫발을 내디딥니다.울산 쿼터는 8월 18일 울산 구단이 울산시, 한국야구위원회(KBO), 울산시체육회, 울산시야구소프트볼협회와 함께 발표한 '지역과 상생' 5대 방안 중 하납니다.당시 구단과 관계 기관은 울산에서 야구 선수로 활동한 이들이 프로에 진출해 지역 팬들 앞에서 뛸 수 있도록 연고 구단 입단 기회를 우선 주기로 했습니다.울산 구단은 지역 초·중·고교 야구부와 협력을 확대해 유망주를 꾸준히 발굴하고, 울산에서 야구를 배운 선수들이 연고 구단에서 프로 선수로 성장할 수 있도록 육성할 계획입니다.김동진 울산 단장은 "울산 지역의 우수한 야구 인재를 지속해 발굴하고 육성해 지역 야구의 저변을 넓히고 울산 시민과 함께 성장하는 구단의 역할을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=울산 웨일즈 제공, 연합뉴스)