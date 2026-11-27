팝 아티스트 겸 방송인 낸시랭(본명 박혜령)이 음주운전 혐의로 공소청에 넘겨졌다.



27일 경찰에 따르면 서울강남경찰서는 25일 도로교통법상 음주운전 혐의를 받는 낸시랭을 서울중앙지방공소청에 불구속 송치했다.



낸시랭은 9월 8일 오전 3시 45분쯤 서울 강남구 강남대로 일대에서 술을 마신 상태로 운전한 혐의를 받는다.



신고를 받고 출동한 경찰은 낸시랭을 임의동행했으며 당시 사고나 인명 피해는 발생하지 않았다.



음주 측정 결과 낸시랭의 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08% 이상이었던 것으로 확인됐다.



경찰은 음주운전을 적발한 지 한 달여 만인 지난달 16일 낸시랭을 한 차례 불러 조사했다. 낸시랭은 운전 전 지인들과의 술자리에서 샴페인 2~3잔 정도를 마셨다며 면허 취소 수준이 아니라고 주장했다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)