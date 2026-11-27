▲ 현대차 '머큐리 콘셉트' 세계 최초 공개

현대자동차가 소형 전기 SUV를 공개하며 중국 현지 전기차 시장 공략에 속도를 냅니다.현대차는 오늘(27일) 중국 광저우에서 개막한 '2026 광저우 국제 모터쇼'에서 소형 전기 SUV '머큐리 콘셉트'를 세계 최초로 공개하고 양산 모델명을 '아이오닉 M'으로 정했다고 밝혔습니다.아이오닉 M은 내년 상반기 중국 시장에 출시될 예정입니다.현대차는 지난 4월 전용 전기차 브랜드 아이오닉의 중국 진출을 공식화하고 베이징 국제 모터쇼에서 첫 중국 전략형 모델인 아이오닉 V를 공개한 바 있습니다.현대차는 지난 9월 아이오닉 V를 출시한 데 이어 아이오닉 M으로 중국 현지의 전기차 라인업을 확대합니다.머큐리 콘셉트는 태양에 가장 가까운 행성인 수성에서 영감을 얻은 차량으로 일상적인 도심 이동에 초점을 맞춰 안전과 품질을 중시하면서도 민첩한 주행 성능을 갖췄다고 현대차는 설명했습니다.차량 전면부에는 아이오닉 V의 디자인을 계승한 엣지 라이팅과 낮고 공격적인 샤크노즈 실루엣을 적용했습니다.외장에는 햇빛을 받는 수성의 모습에서 영감을 얻은 '시트린 네온' 색상을 적용했습니다.아이오닉 M에는 중국 첨단 운전자 보조 시스템 전문기업 ZYT의 주행 보조 기술과 중국 IT 기업 바이트댄스의 대화형 인공지능 모델이 탑재됩니다.특히 중국 대표 배터리 제조업체 CATL과 협력해 중국 합자 자동차업체 최초로 배터리 교환형 모델도 선보일 예정입니다.현대차는 내년에 아이오닉 M과 아이오닉 V의 주행거리 연장형 모델을 출시할 예정입니다.(사진=현대차 제공, 연합뉴스)