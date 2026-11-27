▲ 국회 교육위원회의 (자료사진)

여야는 오늘(27일) 국회 교육위원회 전체회의에서 대학수학능력시험(수능) 이후 교육부가 내놓은 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 후속 조치에 한목소리로 우려를 표하며 확실한 대책 마련을 촉구했습니다.교육위는 이날 교육부로부터 부정행위 대응 방안 등 수능 후속 조치 및 대책 보고를 받았습니다.교사 출신인 민주당 백승아 의원은 이번 수능 부정행위 대책과 관련해 분석이 이뤄지고 있느냐고 물으면서 "내년 6월 모의고사에서 테스트하고 9월 모의고사에서 보완하고 그 다음 수능에서는 실수가 없어야 되니까 좀 빨리 서둘러야 된다"고 말했습니다.국민의힘 정성국 의원은 "지난 18일에 저희 의원실이 지난해 시험지를 보존하라 이렇게 긴급 협조 공문을 시행한 이후에 그 이후로 다음 날 총리 지시가 내려왔다"며 "의원실에서 먼저 이렇게 긴급 공문을 발송하고 나서 정부가 대처하는 식이 됐다는 것부터가 문제가 있다"고 질타했습니다.그러면서 "작년 수능 이후 1년 시점인 지난 13일 이전에 (시험지를) 폐기한 학교가 전국에 총 73곳이나 된다"면서 "심지어 8월, 9월에 폐기한 학교들도 있다"고 지적했습니다.정 의원도 교사를 지냈습니다.회의에서는 교육부가 수능뿐만 아니라 대학별 고사, 고등학교의 내신 평가 등에도 부정행위 관련 대책을 내놓은 것에 대해 학교 현장을 제대로 고려했는지에 대한 우려도 나왔습니다.교사 출신인 조국혁신당 강경숙 의원은 기말고사를 앞두고 금속 탐지기를 활용해 부정행위 관련 소지품을 전수 조사하겠다는 교육부 대책에 대해 "현재 시도 교육청에서 부여한 숫자(금속 탐지기)가 8천300여 개 정도 된다"며 "교육부에서 1만 2천 개를 추가로 구매하겠다고 했지만 고등학교 학급 수는 5만 5천 개다.충분한 물량이라고 보기가 어려운 것"이라고 말했습니다.또 부정행위 시 최대 퇴학까지 징계를 강화하도록 한 데 대해서도 "정작 학칙을 개정하는 어떤 표준안 그리고 구체적인 부정행위 판단하는 기준, 또 시험 운영 모델 이런 것들이 아직 충분하지 않다"고 지적했습니다.국민의힘 서범수 의원도 "(고교 내신시험을 앞두고) 교육부에서 지금 상황이 급박하다 보니 현장 여건을 무시하고 교육부 책임 회피식으로 일방적으로 지침을 내려보내서 이걸 하라고 하는 게 아니냐, 그래서 일선 선생님들이 불만이 많다"고 지적했습니다.민주당 김문수 의원은 자신이 수능 직전 AI 커닝 우려와 관련해 '수험생 상호 감시' 발언을 했다가 논란을 빚었던 것을 거론하며 "제가 사실은 그 옆에 수험생들이 좀 감시라도 해야 되는 거 아니냐 이랬다가 몰매를 맞긴 했는데, 재난 문자 울렸을 때 옆에 학생들이 이렇게 좀 옆에 울린다고 이렇게 해서 좀 발견하기가 쉬웠을 걸로 생각은 든다"고 말했습니다.그러면서 신고·제보를 통한 부정행위 확인 시, 최소 1억 원의 포상금을 지급하겠다는 대책에 대해 "포상금 준다니까 학생들을 1억 벌려고 나쁜 마음을, 비교육적이고 부도덕한 마음을 키우는 거 아니냐 이런 반대 의견도 있다"고 언급하며 국민권익위원회 규정에 현재 근거를 둔 포상의 법적 근거를 완성해야 할 것 같다고 제언했습니다.