▲ 한국소비자원

온라인 동영상 서비스 OTT 이용권 재판매와 관련한 소비자 상담이 한 달 새 약 7배 증가한 것으로 나타났습니다.글로벌 동영상 플랫폼들이 비공식적으로 재판매되거나 공유된 계정을 차단하면서 관련 피해가 늘어난 영향입니다.한국소비자원과 한국소비자단체협의회는 지난달 1372소비자상담센터에 접수된 소비자 상담이 총 4만 9,252건으로 집계됐다고 밝혔습니다.품목별로는 OTT 서비스 관련 상담이 전월보다 686.8% 늘어 증가율 1위를 기록했습니다.상담 건수는 지난 9월 53건에서 10월 417건으로 급증했습니다.최근 글로벌 동영상 플랫폼들이 비공식적으로 재판매되거나 공유된 계정을 차단하면서 이용권 판매업체를 통해 서비스를 이용하던 소비자들의 상담이 증가한 것으로 분석됐습니다.실제 한 소비자는 올해 2월 이용권 판매업체에서 OTT 1년 이용권을 7만 5천 원에 구매했으나 이용 도중 서비스가 일방적으로 중단됐습니다.소비자는 이에 서비스 정상화나 잔여 대금 환급을 요구하려 했지만, 판매업체와 연락이 끊겼습니다.10월에 상담이 가장 많았던 품목은 항공여객운송서비스로 1,267건이었고, 의류·섬유가 957건으로 뒤를 이었습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)